V francoski prestolnici mrgoli odličnih restavracij

Če se odpravljate v Pariz in bi radi poleg nastopov naših športnikov izkusili še slovito francosko kulinariko, morda zažurali v katerem od znanih klubov, upoštevajte nasvete tistih, ki so Pariz že obiskali in zbrali nekaj najboljših restavracij, klubov in prostočasnih aktivnosti.

Predvsem restavracije je bilo težko izbrati, saj v francoski prestolnici mrgoli takšnih, ki so kar v svetovnem vrhu. Ena takšnih je Le Clarence, ki ponuja edinstveno izkušnjo, ne le obroka, a so cene temu primerno zasoljene. Nekoliko bolj dostopna je Septime, kjer tudi ponujajo t. i. fine dining, a je okolje bolj podobno angleškemu pubu kot francoski restavraciji. Krasni ambient se z vrhunsko hrano združi v restavraciji Le Servan, kjer se francoska kulinarika spogleduje s tajsko.

Če po slastni večerji ostane še kaj energije za zabavo, se lahko starejši od 18 let, ki se navdušujejo nad house, disko in tehno glasbo, odpravijo do kluba La Station – Gare des Mines. Oboževalci režiserja Davida Lyncha pa se enostavno morajo ustaviti v Silenciu, opremil ga je namreč sam sloviti filmski ustvarjalec ter ga poimenoval po klubu iz svojega filma Mulholland Drive. Gre za ekskluzivni klub s strogimi pravili oblačenja in obvezno rezervacijo, ki pa vseeno ne zagotavlja vstopa.