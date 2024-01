Toplejši dom brez dodatnih izdatkov

Kljub zadnji pošiljki snega bi za letošnjo zimo na splošno težko rekli, da je huda, saj je z mrazom dokaj skopa, vendarle še traja in zagotovo bomo deležni tudi dni, ko bo zunaj res mrzlo. Da bo tudi tedaj doma prijetno toplo, je dobro upoštevati nekaj zvijač, po zaslugi katerih bo v zavetju štirih sten prijetneje, udobje pa ne bo ogrožalo družinskega proračuna.

Najprej je treba poznati najpogostejše napake, zaradi katerih se bivalni prostori prehitro shladijo ali se ne ogrejejo do primerne temperature. Največ toplote se, kot pravijo strokovnjaki, izgublja skozi okna in vrata, ki slabo tesnijo. Kako je z vašimi, lahko preverite na preprost način: odprite okno, med podboj in krilo vstavite papir, okno zaprite tako, da bo del papirja zunaj, del na notranji strani. Povlecite ga, če ga lahko brez težav povlečete v notranjost, so vaša okna prepišna in jih je treba zatesniti.

Skozi okna, ki slabo tesnijo, se izgublja veliko toplote. FOTO: Svetl/Getty Images

Pri tem prav pridejo gumijasta tesnila, ki so na voljo v vseh tehničnih trgovinah. Cene teh so različne, je pa nedvomno bolje izbrati kakovostnejšo možnost.

Pravilno zračenje

Druga pogosta napaka je zakrivanje radiatorjev s tkaninami ali drugimi ovirami. Pred grelnimi telesi naj ne bo ničesar, čeznje naj ne padajo zavese ali druge tkanine. Ponoči okna obvezno zastrite z žaluzijami ali roletami, da se skozi stekla ne bi izgubljala toplota. In nasprotno: kadar sije sonce, odmaknite vse ovire, ki bi žarkom preprečevale, da bi posijali v dom. Kljub temu da je zima, ne pozabite na zračenje. To naj bo kratkotrajno, vendar temeljito. Za tri ali štiri minute na stežaj odprite okno v prostoru. Tako se bo zamenjal zrak, ne bodo pa se shladile stene in pohištvo.

Temperaturo prilagodite namembnosti prostora, za radiator namestite alufolijo. FOTO: Djedzura/Getty Images

Temperatura prostora naj bo prilagojena dejavnostim, ki se odvijajo v njem, in času, ki ga tam preživljate. Na hodniku naj denimo znaša od 14 do 18 stopinj Celzija, v spalnici 18, v kuhinji do 21 stopinj Celzija, v dnevni sobi največ 23 stopinj in v kopalnici od 23 do 25 stopinj Celzija.

Treba je vedeti, da za stopinjo nižja temperatura v domu pomeni do pet odstotkov prihranka pri izdatkih za ogrevanje.

Na tleh preproga

Poglejmo še nekaj trikov za toplejši dom. Kot rečeno, zatesnite okna in vrata, pod slednje postavite blazine, ki so namenjene preprečevanju prepiha, lahko tudi odeje ali brisače.

Za radiatorje namestite aluminijasto folijo, tako se temperatura ne bo izgubljala v steno, temveč se bo odbijala v prostor. V ta namen lahko uporabite tudi dodatno izolacijo, denimo ploščo stiropora ali karton, zlasti če je grelno telo na zunanji steni.

Topla preproga zagotavlja prijetnejše bivanje. FOTO: Bohdan Bevz/Getty Images

Deska nad radiatorjem kot podaljšana okenska polica bo preprečila, da bi se toplota izgubljala skozi šipe. Po zaključku peke pečico pustite odprto, da se bo toplota iz nje širila po prostoru. Ohranjajte čim bolj konstantno temperaturo: veliko energije se izgubi, ko se prostor segreva z izjemno nizke na visoko temperaturo.

Ponoči okna zastrite z žaluzijami ali roletami, da se skozi stekla ne bi izgubljala toplota.

Če nimate talnega gretja, na ploščice ali parket položite preprogo, s katero bomo preprečili dodatne izgube toplote, poleg tega je po njej pozimi prijetneje hoditi.

V ekstremno mrzlih nočeh na stekla položite plastično folijo z mehurčki (za pakiranje občutljivih predmetov). Tako bo v stanovanju ostalo več toplote.