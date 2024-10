To se zgodi s kruhom, če ga zamrznete in ponovno pogrejete v pečici

Kruh, še posebej sveže pečen, ima relativno kratek rok trajanja, saj hitro postane suh in izgubi svojo mehkobo, ki je ravno ena izmed tistih lastnosti, zaradi katerih ga najbolj obožujemo. Zato se ga trudimo kupovati ali peči sproti in v količinah, ki jih lahko porabimo, vsekakor pa se kdaj zgodi, da nam ostane.

Da suhega kruha ne vržemo v smeti, so nas naučile že naše babice. Iz njega lahko pripravimo drobtine, kruhove cmoke in celo testenine. A danes bomo kruh, ki nam ga ne bo uspelo pojesti, raje shranili v zamrzovalnik. Po prebranem nadaljevanju se vam bo ta ideja namreč zdela precej bolj privlačna.

Okrog zamrzovanja kruha obstaja kar nekaj trikov in zvijač, v vsakem gospodinjstvu pa se držijo svojih navad. Nekateri kruh pred zamrzovanjem vedno narežejo na rezine, saj tako lažje odmerijo količino, ki jo želijo pogreti. Držimo se tudi pravila, da kruh vedno ovijemo v plastično folijo, da preprečimo stik z zrakom, nato pa ga še dodatno položimo v nepredušno vrečko za zamrzovanje. Tako preprečimo, da bi na njem nastali kristali. Temu se izognemo tudi tako, da v zamrzovalnik ne dajemo še toplega kruha, saj bi v tem primeru slednji zagotovo nastali.

Kakorkoli, prepričani smo, da bi večina ljudi, če bi imelo izbiro, raje izbrali sveže pečenega kot pogretega. A morda boste svoje mnenje spremenili, če vam zaupamo izsledke znanstvene raziskave, katero je v nedavnem podkastu povzela francoska biokemičarka Jessie Inchauspé, ki je tudi strokovnjakinja za nadzorovanje skokov glukoze v krvi in na instagramu ustvarja profil Glucose Goddess.

Jessie namreč razloži, da se v kruhu, ki ga zamrznemo in ponovno segrejemo, zgodi kemijska sprememba, ki ima velik vpliv na to, kako naše telo to živilo prebavi. Del škroba, ki je podvržen takšnim temperaturnim spremembam, se namreč spremeni v vlaknine, kar bo upočasnilo proces spreminjanja škroba v nastanek krvnega sladkorja ter s tem tudi zmanjšalo vrhove rasti sladkorja.

Kljub temu da je na družbenih omrežjih zaradi besed glukozne boginje završalo in se je že sprožila obsesija zamrzovanja kruha, pa Inchauspéjeva poudarja, da naj se podatka o vlakninah seveda spomnimo, ko moramo kruh pač zamrzniti, sicer pa nikar ne počnemo tega le z namenom, da bi se škrobnate vezi spremenile v vlaknine.