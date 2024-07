To naredite z limono, da bo vse z njo prava specialiteta

Poletni pikniki kar kličejo po preizkušanju novih receptov in kombinacij bolj ali manj združljivih živil. Če smo pred desetletji na žaru pekli zgolj meso in krompir, sčasoma dodajali različno sezonsko zelenjavo in gobe, se je slednjič nekdo spomnil in na razbeljene rešetke položil še različno, na kose narezano sadje, na primer marelice ali hruške. In zakaj ne bi popekli še limon, ki so tako in tako stalna spremljevalka na žaru ali kako drugače pečenih dobrot, zlasti mesnih in ribjih. Z limoninim sokom običajno pokapljamo že pečene jedi, lahko pa ga uporabimo tudi za marinado. Tokrat poskusimo nekoliko drugače in limono popecimo na žaru.

Kose popečemo na žaru

Zadeva je zelo preprosta, sadeže prerežemo prečno, narežemo bodisi na rezine, bodisi le na pol, po želji odstranimo pečke. Kose popečemo na žaru, lahko brez vsega, lahko z dodatki, lahko same, lahko v družbi drugih sestavin, zlasti mesa. Res ni treba komplicirati, a nekaj napotkov vendarle velja upoštevati.

Pečemo lahko katero koli vrsto limon, seveda tudi druge agrume, a najboljša je meyerjeva limona, ki je pravzaprav križanec med navadno limono in mandarino. Že po tem lahko sklepamo, da je meyerjeva limona nekoliko slajša, zato bo pečena tudi bolj okusna, po površini pa bo zaradi večje vsebnosti sladkorja tudi rahlo karamelizirala.

...

Kako uporabimo

Iz pečene limone lahko iztisnemo sok in z njim pokapljamo meso ali solate, naredimo limonado, lahko pa ga preprosto posesamo in uživamo v zanimivem okusu. Da jo bomo lažje oželi, celo limono povaljamo po trdi površini ali jo pomencamo z rokami, oboje še preden jo prerežemo.

Če želimo limono posebnega okusa, jo pred pečenjem začinimo po prerezanem delu. S čopičem za pecivo, silikonskim čopičem za peko na žaru ali papirnato brisačo prerezane strani premažemo z oljem, lahko nevtralnim rastlinskim ali bolj izrazitim oljčnim. Potem jih potresemo še s fino morsko soljo, tako da bodo pečene dobile intenziven, nekoliko pikanten okus. Prav tako jih lahko popramo. Začinjene limone s prerezano stranjo navzdol položimo na segret žar ali ponev. Pečemo, dokler se ne segrejejo, prerezana stran pa se zlato rjavo obarva. Na srednji temperaturi bo zadoščalo okoli tri minute.

...

Priporočamo še: Hitra fritata iz bučk, ki jo pripravimo kar v pečici