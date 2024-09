To je ključno pri hranjenju jajc, da se ne pokvarijo

Najprej nekaj številk: prebivalec Slovenije povprečno vsako leto porabi 190 srednje velikih jajc, kar je 11 kilogramov. Po podatkih statističnega urada so kokoši nesnice pri nas lani znesle približno 432 milijonov jajc. In ker so eno od živil, ki jih v naših gospodinjstvih porabimo res veliko, smo se vprašali, kako jih pravilno shranjujemo. Odgovore smo poiskali na gorenjski kmetiji, ki se osredotoča na sonaravno kmetijstvo, v središču njene dejavnosti pa so kokoši nesnice, torej jajca.

Na kmetiji Urban Jr., ki jo v Dražgošah vodi Gorazd Jelenc, so prve kokoši nesnice kupili v začetku lanskega leta. Dejavnost se je razvijala in danes je na domačiji že 150 kokoši nesnic. O tem, katera je najpogostejša napaka, ki jo opaža pri ljubiteljskih kuharjih, Jelenc najprej omeni pranje: »Jajc ne smemo prati z vodo, saj je lupina porozna. S pranjem bi tvegali, da bi morebitne nečistoče pronicale skozi lupino v notranjost.«

Še to zanimivost doda: »Pri shranjevanju jajce obrnemo z ožjim delom navzdol, saj to preprečuje, da bi zračni mehurček prišel v stik z rumenjakom oziroma počil, kar zmanjša tveganje, da bi se jajce pokvarilo.«

Brez temperaturnih nihanj

In kje naj jih doma hranimo, v hladilniku ali kje drugje? »Predvsem ni priporočljivo, da spreminjamo temperaturo hranjenja jajc, kar pomeni, da ni dobro, če so najprej nekaj časa v hladilniku, nato so na sobni temperaturi, pa spet v hladilniku in tako naprej. Potrudimo se, da jih ves čas hranimo na podobni temperaturi, torej da niso izpostavljena temperaturnim nihanjem,« pravi Jelenc in doda: »Priporočljivo jih je hraniti v nekoliko bolj hladnem prostoru, ne nujno v hladilniku. Če se vseeno odločimo, da jih bomo imeli v hladilniku, pa jih imejmo tam vse do trenutka, ko jih uporabimo.«

Velja, da so jajca uporabna največ 28 dni od datuma, ko jih kokoške znesejo, pri čemer sogovornik omeni še ta zanimiv podatek: »Kot dodatna oznaka kakovosti se na pakiranjih za tista jajca, ki do potrošnika pridejo v devetih dneh od znesitve, uporablja oznaka ekstra ali posebno sveža.«

