Teden mode v Ljubljani: najbolj posebni kosi s prvega dne (FOTO)

Sinoči je prestolnico modno obarval prvi dan ljubljanskega tedna mode LJFW, ki letos praznuje 10. obletnico. Organizatorji obljubljajo, da bo tokratna 15. edicija največja doslej, in res se je že prvi večer predstavilo kar 12 slovenskih in tujih modnih oblikovalcev.

Revije bodo v Centru Rog potekale vse do petka, 11. oktobra 2024, in tudi letos so vstopnice na voljo širši javnosti.

