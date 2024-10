Stari znanec z novimi funkcijami

Ameriški Bose je posodobil svojo kolekcijo zvočnih letev oziroma soundbarov, se pravi zvočnikov, ki jih po navadi uporabljamo v navezi s televizijskim sprejemnikom. Na test smo prejeli zvočnik soundbar smart, ki je naslednik dosedanjega modela soundbar 600. Cena je ostala enaka (550 evrov), nova zvočna letev pa je prejela nekaj nadgradenj, predvsem pri procesiranju zvoka. Zvočnik še naprej meri 5,6 cm v višino, 69 cm v dolžino in 10,4 cm v širino, težak je dobre tri kilograme, v ohišju pa se skriva pet zvočniških enot: dva stranska zvočnika, sredinski in par navzgor usmerjenih za višinske zvočne učinke, ki jih omogoča standard Dolby Atmos.

Kljub kompaktnim meram iz sebe spravi zelo dober zvok.

Umetna inteligenca

Ta izraz danes spremlja skoraj vsako pametno napravo. V Bosejevem primeru gre za napredno obdelavo zvoka. Ena od Bosejevih pogruntavščin je doživetje prostorskega zvoka s pomočjo njihovih brezžičnih slušalk odprtega tipa ultra open earbuds v navezi z zvočno letvijo. A tudi brez tega zna obdelati petkanalni prostorski zvočni zapis in ga uspešno projicirati v prostor. Druga zanimiva funkcija je način AI Dialogue, ki so ga prenesli iz dražjega soundbara smart ultra. Podobno stvar obvladajo številni sodobni televizorji, gre pa za okrepitev govora v prizorih z glasnimi zvočnimi učinki.

Nadziramo ga lahko z daljincem, za fine nastavitve pa uporabimo aplikacijo bose music.

Dober zvok in povezljivost

Čeprav je kompakten, iz sebe iztisne impresiven zvok, in to ne le, če ga primerjamo z zvokom sodobnih tankih televizorjev, temveč tudi če ga postavimo ob bok konkurenčnim zvočnim letvam. Zvočna slika je široka, srednji in visoki toni lepo uravnoteženi in jasni, pa tudi basi niso od muh. Najbolje se soundbar smart obnese pri filmih in televizijskih nanizankah, kjer zna še dobro pričarati prostorski zvok, pri čemer zvoka ne projicira le nad poslušalca, ampak tudi za njega. Ljubitelji močnih basov si lahko omislijo še kak Bosejev basovski zvočnik.

Solidne fizične in brezžične povezave

Smart soundbar je dobro opremljen, kar se tiče povezovanja z drugimi napravami. S televizorjem se lahko poveže prek HDMI-povezave ali z optičnim kablom, čeprav je HDMI nujen, če želimo doživeti zvočne učinke Dolby Atmos. Brezžična povezljivost prek bluetootha vključuje standarde Google Cast (prej Chromecast), Apple Airplay 2, Spotify Connect, nastavitve pa urejamo z aplikacijo bose music.