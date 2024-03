Slovenska frizerka o pričeskah za pomlad 2024: Ne morem verjeti, da se to spet vrača

Zdi se, da se je platinasto siva barva las, ki je nekaj let kraljevala pričeskam, končno umaknila bolj toplim tonom, denimo bakrenim, ki so jo že lani opevale tuje modne revije. Kakšni so trendi na področju barve las to pomlad? Priporočate permanentne barve ali raje prelive?

Tako je, platinasta barvanja se končno poslavljajo! Zakaj končno? Marsikateri ženski kot tudi nam frizerjem so predstavljala problem, saj so to draga barvanja, ki vključujejo ogromno nege, pravilnega pristopa, včasih pa tudi zavrnitev stranke v njeno dobro, saj se lasje z beljenjem izsušijo in ob nepravilni ter pogosti uporabi pripomočkov za glajenje oz. kodranje las doma, je stanje las lahko porazno.

Lahko rečem, da smo pri strankah z beljenimi lasmi videle že res katastrofe, tako da se v našem salonu veselimo toplih, peščenih odtenkov, ki potrebujejo manj agresiven pristop. Letos bo ogromno rdeče rjavih odtenkov, pa karamelnih, ki so bili prisotni že lani, ampak v Sloveniji malo traja, da se ljudje opogumijo za nove smernice.

Kar se tiče tega, kakšno barvo izbrati, pa je tako, da za spremembo barve las vsekakor moramo uporabiti permanentne barve, za vzdrževanje odtenka, sploh pri dolgolaskah, pa so odlična izbira previli oziroma barve brez amonijaka, z nizko vsebnostjo vodikovega peroksida. Tudi za tako imenovane »deviške lase« oziroma lase, ki še niso bili barvani, pri katerih želimo samo nekoliko spremeniti nianso las in poudariti sijaj, priporočam prelive.