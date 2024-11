Samsung S95D: Vrhunski televizor za dobro ceno

Že vrabci na strehi čivkajo, da korejski Samsung izdeluje odlične televizorje z zasloni iz organskih diod. In tale S95D oled ni nobena izjema, še več, je eden najboljših 4K oled televizorjev na trgu. Pa tudi cena niti ni več tako grozljiva: pri slovenskih prodajalcih se 55-palčni model najde že za poldrugi tisočak, kar sicer ni ravno drobiž, a še ne tako davno so bili oled televizorji nekajkrat dražji. Morda bo kdo rekel, pa saj za tretjino tega denarja dobim 4K televizor s takšno diagonalo, ampak razlika v kakovosti slike je velikanska.

Na voljo so vse pretočne aplikacije.

Barve, kontrasti, črnina

Za kaj že gre pri panelih iz organskih diod? V nasprotju s klasičnimi paneli iz tekočih kristalov, ki so osvetljeni od zadaj z navadnimi svetlečimi diodami, je pri oled zaslonih vsaka slikovna točka svoj vir svetlobe. To pomeni, da so sposobni prikazati ne le fenomenalne barve, ampak tudi neverjetne kontraste, poleg tega pa tudi tisto pravo črnino. Pri navadnih zaslonih črna ni nikoli črna, ampak temno siva. So pa oled televizorji opazno dražji, ker je sama tehnologija zahtevnejša in dražja. Samsung pri svojih novih oled televizorjih uporablja še tehnologijo kvantnih pik (QD), s čimer pridobi še boljšo svetilnost posameznih točk.

Krasna slika

A pustimo nerazumljivo tehnološko brbljanje ob strani in se rajši posvetimo sliki. Tale samsi res pokaže krasne barve, še posebno dobro pa se obnese pri temnejših prizorih, kjer ni tistega zoprnega bleščanja okoliških pikslov, ampak je res tema tam, kjer mora biti. Poleg tega so korejski inženirji poskrbeli tudi za odseve svetlobe iz okolice: žarki svetlobe, ki padejo na zaslon, se ne odbijajo, ampak nekako razpršijo, tako da tudi pri močnejših virih svetlobe ne vidimo jasnih odsevov, ampak morda le zamegljenega. To še posebno pride prav pri gledanju televizije podnevi, ko nam na zaslon (tudi skozi žaluzije ali rolete) posije sončna svetloba.

Minimalistični daljinček

Spodoben zvok

Zvok je pri sodobnih ploščatih televizorjih vedno problem, saj je iz – v našem primeru – dober centimeter debelega ohišja težko izvabiti res dober zvok oziroma močnejše nizke tone. S95D ima vgrajenih več zvočnikov, ki poskrbijo za jasen in čist zvok ter pričarajo tudi nekaj basov, seveda pa bo za boljše zvočno doživetje treba poseči po kakšni zvočni letvi in zunanjem nizkotoncu, še najboljši pa bo kar pravi hišni kino z ojačevalcem in kompletom prostorskih zvočnikov.

»Hitri« zaslon

Dizajn televizorja je minimalističen in prav nič načičkan. Kamor koli ga bomo postavili, bo videti dobro. Ker je sam televizor tako tanek, so procesorsko enoto in vse priključke pospravili v ločeno zunanjo enoto, ki se z zaslonom poveže z le enim kablom. Na voljo imamo klasičen nabor priključkov, se pravi štiri hdmi vhode, antenske priklope, več usb vmesnikov, optični izhod za zvok in vtičnico za mrežni kabel, seveda pa se TV na domače omrežje priklopi tudi brezžično. Televizor, na katerem teče Samsungov operacijski sistem tizen, upravljamo s priloženim mini daljincem, na voljo pa imamo vse sodobne aplikacije za pretakanje filmov in serij. Poskrbljeno je tudi za gamerje oziroma uporabnike igričarskih konzol, saj se lahko S95D pohvali s hitrim, 144-herčnim osveževanjem slike in nizkim zakasnitvenim časom 8,9 ms, tako da je nažiganje iger prava veselica.

Zaslon je res noro tanek.