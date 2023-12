V Sloveniji imamo kakšnih sto pridelovalcev penin. In zmagovalka je ...

Na jubilejnem 10. festivalu penin v hotelu Kempinski Palace v Portorožu so obiskovalci tik pred novim letom pokušali več kot sto vzorcev iz več kot 40 kleti Slovenije, Italije, Hrvaške, Španije in Francije. Za zmago se je letos potegovalo kar 57 penečih se vin, pripravljenih po klasični ali charmat metodi. Naj penina je postala nature zero vintage collection 2011 iz kleti Silveri iz Nebla v Goriških brdih.

Portorož in Piran sta v znamenju penin ves praznični mesec, saj na destinaciji poteka tudi Mesec penin.

V Sloveniji imamo kakšnih sto pridelovalcev penin in zato so se v Turističnem združenju Portorož pred leti odločili, da decembra v svoj mondeni kraj povabijo na Festival penin. Z njim želijo v praznično razposajenem Portorožu ustvariti še eno zgodbo z nekaj glamurja. Tako ni neobičajno, da se festival odvija v razkošni Kristalni dvorani hotela Kempinski Palace in na čudovitem vrtu pred hotelom. Penina si namreč zasluži primerno okolje za uživanje in pravilen odnos do ljudi, ki se jim jo postreže v uživanje.

57 vzorcev se je potegovalo za zmago.

Taras in Tadej Gašparin s svojo zmagovalko Foto: Janez Mužič

»Festival penin je nepogrešljiv del prazničnega dogajanja v Portorožu. To dokazuje tudi letošnja jubilejna izdaja s široko udeležbo peničarjev in vinskih navdušencev ter bogato kulinarično ponudbo, ki je zagotovo navdušila vse obiskovalce. Portorož in Piran sta v znamenju penin ves praznični mesec, saj na destinaciji poteka tudi Mesec penin s ponudbo degustacijskih menijev, ki jih je pripravilo enajst ponudnikov,« je poudarila mag. Patricija Gržinič, direktorica Turističnega združenja Portorož.

Šampanjec, spumante, sekt ... Ali ste vedeli, da se samo peneča se vina, ki so narejena v francoski pokrajini Šampanja, lahko imenujejo šampanjci? Druga francoska peneča se vina poznamo kot cremont, v Italiji se pije spumante, v Španiji cava, v Nemčiji in Avstriji sekt, v Angliji sparkling wine, v Sloveniji pa je to penina. Narejena je lahko iz različnih vrst vina. Poznamo bela, rdeča in rosé peneča se vina. Čeprav morda še kdo meni, da se pije samo za praznike, je nadvse prijetna pijača primerna za kadar koli. Njene cene so danes dostopnejše kot pred desetletji, ko so kraljevali dragi francoski šampanjci.

Festival pripravijo v razkošni Kristalni dvorani hotela Kempinski Palace. Foto: Jaka Ivančič

Tudi letos je festival obogatila izbrana kulinarika, in sicer od piranskega brancina Fonda in ponudbe Nori Sushi do ostrig Sparkling Oysters. Obiskovalci s posebno vstopnico so večer zaključili s štirihodnim menijem chefa Tomáša Chilýja v restavraciji Sophia. Menu so spremljala izbrana peneča se vina, vključno z letošnjo najboljšo penino.

Koncert ekstravagantnega violinista Pierpaola Fotija je dal dogajanju nepozaben pečat. Foto: Janez Kočar

Zmagovalne mehurčke v kategorijah belih penin, rdečih penin in penin rose so v parku pred hotelom razglasili slovenski vitezi vina skupaj z županom občine Piran Andrejem Koreniko in vinsko kraljico slovenske Istre Nejo Mihelj. Podelitev je pospremil koncert ekstravagantnega violinista Pierpaola Fotija na električni violini. Nato je v nekdanjem skladišču soli Grando potekal še Penine After Party z bogato ponudbo mehurčkov in zabavo.