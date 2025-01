VIDEO: Ali najem arhitekta res podraži projekt? Resnice in zmote o delu arhitektov (Mateja Katja Vrtovec Jerančič in Matija Berčič)

Za začetek smo sogovornika povprašali o odnosu Slovencev do arhitektov, ali še vedno velja prepričanje, da so arhitekti nepotreben strošek in si jih lahko privoščijo le premožnejši? Arhitekta razložita, da se je mentaliteta v zadnjih letih nekoliko spremenila, ljudje razumejo, da je arhitekt na njihovi strani, hkrati pa se je zaostrila zakonodaja tako, da je prisotnost pooblaščenega projektanta zdaj nujna. Mateja Katja Vrtovec Jerančič doda: »K prepoznavnosti doprinosa dela arhitektov so veliko pripomogli tudi mediji in internet, ljudje zdaj lažje najdejo pomoč arhitektov.«

