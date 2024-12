To je barva, ki se vrača naše domove

Vsako leto različna podjetja, ki se ukvarjajo z barvami, napovejo trende za prihodnje leto in razglasijo barvo leta. Pri podjetju AkzoNobel (oz. njihovi blagovni znamki Dulux) so tako za barvo leta 2025 razglasili sončno rumen odtenek. Strokovnjaki s področja barv so ga izbrali na podlagi obsežne raziskave barvnih, oblikovalskih, kulturnih, gospodarskih in družbenih trendov. »Sočno rumena barva uteleša naše želje in sanje za leto, ki je pred nami, in ima nalogo, da naše domove napolni z optimizmom in spodbuja dobro počutje. Barva, ki se lahko uporablja kot drzen odtenek na steni ali le kot poudarek na priljubljenem kosu pohištva, v vsakem primeru pa vnaša veselje in optimizem v naš življenjski prostor,« so zapisali o rumeni barvi.

