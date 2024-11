Oljke v loncu ne prezimujemo na toplem

Oljčna drevesa v loncih so postala modne dekorativne rastline, ker prinašajo v zunanji ambient sredozemski pridih. Ne videvamo jih le v krajih, od koder so doma, kjer jim zima le redko pride do živega, temveč tudi v osrednji Sloveniji in proti severu Evrope, na zasebnih terasah, vrtovi trendovskih lokalov, posebej velike primerke v preddverjih prestižnih bank … Ker je to skromno drevo, ki mu pripisujemo veliko simbolnih pomenov, najbolj srečno, če raste v njemu »domačih« razmerah, ga moramo pravilno prezimiti. Za to so najmanj primerni notranji prostori, ki jih ogrevamo. In res, to je v nasprotju z vrtnarskim marketingom, ki nam oljke zadnje čase ponuja kot skoraj popolne sobne rastline.

Zasajanje oljčnih drevesc v lonce in kamnita korita je stara stvar, v sredozemskih deželah so jih imeli za ustvarjanje ambienta na tlakovanih trgih in sence v atrijih, za zaresen pridelek oljk pa ne, saj drevo v posodi zaradi omejenega prostora za korenine zraste veliko manjše kot zasajeno na prostem. V nasadu, kjer je oljk veliko in so tudi različnih sort, je poleg tega oprašitev neprimerno boljša.

