Samsung je pred leti razveselil kupce z modelom galaxy S20 FE, »fenovsko izdajo« (angl. fan edition, FE) svoje premijske serije galaxy S, ki je za nižjo ceno ponujala tako rekoč vse, kar so imeli premijski modeli razreda S. Ni šlo za šibkejši »lite« model, ampak za nekoliko prepakiran »polni« galaxy S v plastičnem ohišju z nekoliko starejšimi, a še vseeno dobrimi kamerami, odličnim zaslonom, zmogljivo baterijo in močnim procesorjem. Razlike, ki štejejo Galaxy S23 FE je v primerjavi s prejšnjim modelom S21 FE (dvaindvajsetico so izpustili) dobil novejši procesor, in sicer Samsungov exynos 220...