Pri orhidejah drenaže ni nikoli preveč

Orhideje so čudovite rastline, ki jih ljubitelji cvetja cenijo zaradi njihove lepote in elegance, mnogi pa se jih tudi bojijo, saj se jih drži sloves muhastih in občutljivih rastlin, ki jih je težko pripraviti do cvetenja ali celo obdržati pri življenju. To ni nujno res, pred nakupom se je treba prepričati le, ali so pogoji v prostoru, ki bo postal njen dom, primerni in ustrezajo njenim zahtevam. Za začetnike so denimo idealne orhideje phalaenopsis, znane tudi kot metuljaste orhideje. So manj zahtevne glede oskrbe in se dobro prilagajajo različnim okoljem.

V navadnem substratu jim lahko korenine hitro zgnijejo.

Ne glede na to, katero vrsto izberemo, pa je treba upoštevati, da orhideje ne rastejo v navadnem substratu, temveč potrebujejo posebnega, ki je namenjen prav njim. Videti je kot kosi lubja in drobir, kar omogoča dobro prezračevanje korenin, to je ključno za zdravo rast in dolgo življenjsko dobo. Paziti je treba tudi, da jih posadimo v cvetlične lonce z drenažnimi luknjami, na dno lončka pa lahko dodamo tudi nekaj kamnov, drenaže pri orhidejah ne more biti preveč. Ne prenašajo namreč stoječe vode, zato je izredno pomembno, da se substrat med posameznimi zalivanji popolnoma posuši, v nasprotnem primeru bodo kmalu začele gniti korenine in z njimi bo konec.

Skozi prozorni lonček najlažje spremljamo, kaj se dogaja s koreninami. FOTO: Maryviolet/Getty Images

Tudi močna neposredna svetloba tem cvetočim princeskam ni najbolj pogodu, saj lahko poškoduje njihove občutljive liste. To ne pomeni, da jih moramo postaviti v senčni kot sobe, okenska polica bo povsem primerna, da je le obrnjena na vzhod ali zahod, nikakor pa ne na jug. Tja jih lahko prestavimo zgolj pozimi, če ocenimo, da na svojem običajnem mestu ne dobijo dovolj svetlobe. Kljub temu da je pozimi sončne svetlobe manj in ni tako zelo močna kot v drugih delih leta, pa rastlino, ki smo jo prestavili, prvih nekaj dni dobro opazujemo in jo, če listi začenjajo spreminjati barvo, umaknemo drugam.

Rade imajo svetlobo, a ne neposredne. FOTO: Dmitriy Sidor/getty Images

Rade imajo vlago

Pozimi lahko imajo orhideje težave tudi s temperaturo zraka in njegovo vlažnostjo. Kljub temu da najbolj uspevajo v prostorih, kjer je med 18 in 24 stopinj Celzija, pa jim ne ustreza prevroč zrak, ki puhti iz radiatorjev, še posebej če toploto prekinjajo nenadni vdori hladnega zraka med zračenjem. Takrat jih je najbolje umakniti v drug prostor, če smo jih postavili na okensko polico, pa pazimo, da radiator pod njimi nikoli ni prevroč. Dobro jim bo pozimi del tudi vlažilnik zraka, saj grelne naprave zrak močno izsušijo, orhideje pa izvirajo iz tropskih gozdov, kjer je vlage ves čas na pretek.

Ko odcvetijo, jim namenimo dovolj časa, da si opomorejo.

Če bomo za orhideje primerno skrbeli, nas bodo razveseljevale s pogostim in bujnim cvetenjem. To je sicer odvisno od vrste rastline, nekatere namreč cvetijo enkrat letno, druge večkrat, vse pa cvetove različnih barv in oblik običajno ohranijo po več tednov, celo mesecev. A ko enkrat te odvržejo, potrebujejo čas, da si opomorejo. V času počitka je bistveno, da jih pustimo čim bolj na miru, jih ne premikamo ali presajamo, če to ni nujno potrebno, zmanjšamo količino in pogostost zalivanja ter prenehamo z gnojenjem. Slednje je sicer priporočljivo enkrat mesečno, le tako bodo namreč dobile vsa potrebna hranila.