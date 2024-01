Preberite, kateri je najbolje prodajani New Hollandov traktor v Sloveniji

New Holland je v Sloveniji že vrsto let najbolj prodajana blagovna znamka traktorjev. Lani je bila pri nas njihova najbolj prodajana serija T5 utility (5 modelov in 40 registriranih traktorjev). Najbolje prodajani model med vsemi New Hollandovimi traktorji je bil T4.75S, ki so jih registrirali kar 25.

New holland T4.75S spada v serijo T4S, v kateri so trije modeli z močjo od 41 do 55 kW (od 55 do 75 KM). Oznaka modela (55, 65 ali 75) pa pove ravno nazivno moč modela v KM. Tako da velja natanko to, kar piše na pokrovu motorja. Pogosto se namreč dogaja, da proizvajalci traktorjev navedejo številko modela, ki je višja, kot je dejanska moč vgrajenega motorja. Kar lahko zavede nepoučene kupce. Torej pohvala za New Holland.

New holland T4.75S je primeren za dela pri spravilu krme. FOTO: New Holland

Motor, menjalnik in hidravlika

Model T4.75S ima vgrajen 2,9-litrski trivaljni motor S8000 z nazivno močjo 55 kW (75 KM) pri 2300 vrt./min. Motor ima direktni vbrizg goriva po skupnem vodu, največji navor 341 Nm pa doseže že pri nizkih 1400 vrt./min. Porast navora je kar 48-odstotna. V osnovni opremi je menjalnik z 12 + 12 prestavami, ki omogoča končno hitrost 40 km/h. Menjalnik ima mehanski spreminjevalnik smeri vožnje (invertor). Opcijsko lahko izberemo tudi plazeče prestave z menjalnikom 20 + 20 prestav, ki omogočajo ekstremno nizke hitrosti.

Menjalnik ima mehanski spreminjevalnik smeri vožnje (invertor).

Hidravlični del sestavljajo hidravlična črpalka s pretokom 48 + 29 l/min, dva para izvodov za zunanje hidravlične porabnike, hidravlično dvigalo z ročicami s hitrim priklopom, zunanjim upravljanjem in kapaciteto dviga 3000 kg. Priključna gred ima dve hitrosti, in sicer 540 in 540E vrt./min. (ekonomična priključna gred).

Prostorna kabina

Traktor odlikuje zelo prostorna 4-stebrna kabina s širokim in enostavnim dostopom, voznikov sedež je vedno zračno vzmeten, oblazinjen je tudi sedež za sovoznika. Volan je nastavljiv po naklonu, na levi strani ob njem je nameščena ročica spreminjevalnika smeri. Del standardne opreme so fiksno strešno okno, zadnji brisalec, rotacijska luč, kolesna zagozda, sprednji nosilec za uteži in sprednja blatnika. Kabina T4S ponuja resnično vsestransko preglednost in omogoča panoramski pogled.

Kabina ponuja vsestransko preglednost. Zaradi štirih stebričev imamo panoramski razgled in vse pod nadzorom. FOTO: New Holland

Na njem so standardno nameščene pnevmatike 320/85R20 in 380/85R30, glede na želje stranke pa je mogoče izbirati še med šestimi drugimi kombinacijami. Štirikolesni modeli imajo obračalni premer 4,7 m, kar T4S uvršča med zelo okretne traktorje v svojem razredu.

3000 kg znaša kapaciteta dviga hidravličnega dvigala.

New holland T4.75S je primeren za delo na dvorišču kmetije, na polju, na različnih terenih, odlično se bo znašel pri spravilu krme. Redna maloprodajna cena z osnovno opremo je bila v zadnjem kvartalu minulega leta 39.980 evrov z vključenim DDV. Na modele v zalogi je dal zastopnik ITRO d. o. o. tudi nekaj dodatnega popusta.