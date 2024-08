Praznik lanu in okusov v soboto od 14. do 19. ure

Na dvorcu Lisičje blizu Škofljice bo v soboto od 14. do 19. ure Praznik trenja in predenja lanu ter praznik okusov. Pred dobrimi 15 leti so Ivanka in Janez Skubic ter Olga Marguč začeli oživljati lanarsko tradicijo v bližnjem Lanišču, z njo pa se spoznavajo tudi učenci Osnovne šole Škofljica.

Pripravili bodo delavnice trenja, predenja in tkanja ter odtisa rastlin na laneno platno. Na ogled bodo razstava starodobnih vozil in o umetnosti ponovne uporabe ter likovna razstava. Nastopili bodo nagrajenci glasbenih šol s saksofonom, violončelom, violo in petjem, poleg tega še ljudski pevci Škurh in ženski pevski zbor Laniške predice.

Olga Marguč bo predstavila laneno potico, poljubčke in namaz, Darja Gregorič in Jože Javornik, baronica in baron, pa bosta spregovorila o zanimivostih dvorca Lisičje in o uporabi statev. Ivanka in Janez Skubic ter Gašper Nardin bodo pokazali trenje, predenje in tkanje, Ivanka pa bo še posebej pokazala trenje lanenih stebel. Mateja in Marjan Čučkin z Ruskove kmetije bosta obiskovalcem ponudila jabolčni zavitek in bezgov sok, Jože Senegačnik pa praženi krompir, kruh z naravnim kvasom in potico s suhim sadjem. Gostilnica Orle bo pripravila laneno pico in pico lisičko, file zlatovščice in krompir v solati, gostilna Čot laneno in orehovo potico, Mesarstvo Blatnik kranjsko klobaso, Mesarstvo Promes domačo salamo, gostilna Rozika pa lisičkin golaž. Kuponi za pokušino bodo po 2 evra.