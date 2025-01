Počutila sem se zlomljeno in nemočno

»To je moj prvi album, delo, ki nosi mojo dušo, moj glas in moje misli. V celoti sem avtorica glasbe in besedil, pot do njega pa ni bila lahka. Lani sem zaradi tehničnih težav izgubila ves material in sem mislila, da se mi je ustavil svet.

Danes vem, da se vse zgodi z razlogom, ta neuspeh pa me je prisilil, da se vrnem k osnovam in ustvarim nekaj še boljšega,« pravi 24-letna pevka, voditeljica in vplivnica, ki velja za eno naših najlepših estradnic.

Trenutek, ki mi je spremenil življenje …

Ko sva s kolegico lani po res grozljivem obdobju, kjer smo bili ujeti v grozni nevihti in so letalo zadele tri strele, varno pristali v Milanu.

Takrat sem prvič v kosteh začutila, kako hitro je življenja lahko konec in kako hvaležni smo lahko za vsak dan.

Zima …

Je meni ne preveč ljub letni čas, ker ne maram mraza. Z izjemo decembra in praznikov, te imam res rada. Za zimo pa vsako leto komaj čakam, da mine.

Moja skrita pregreha je …

Pica in banjica sladoleda.

Voda …

Teče, spreminja obliko in prilagaja poti, ne glede na ovire. Simbolizira prilagodljivost in nenehno gibanje. Voda je tudi naslov mojega čisto svežega albuma, ker se mi je zdela odlična primerjava za moje življenje in zgodbe, ki jih nosijo pesmi.

Voda je lahko blagodejna in prinaša življenje, a v presežku ali s poplavami in neurji lahko povzroči uničenje. Tako kot ima življenje potencial za ustvarjanje lepote in radosti, a če ga ne živimo premišljeno, lahko prinese trpljenje in težave.

Prvi album …

Je kot prvi otrok. Ne vem, ali mi je že kaj v življenju toliko pomenilo. Vanj sem res vložila celo srce in dušo in pomeni mi neopisljivo veliko.

Ko sem izgubila ves material za album, sem se počutila …

Zlomljeno in nemočno. Ničesar nisem mogla storiti, da bi kaj popravila, ker je bilo zunaj mojega nadzora. A naučila sem se, da se vse zgodi z razlogom.

Ko poslušam svoje pesmi …

Postanem čustvena. Vsaka me popelje nazaj po traku spominov in mi v misli prinese različne slike in občutke.

Vsak stavek v pesmih me popelje v določen trenutek, kar mi je zares čarobno.

Moj vokal …

Je močan in poseben.

Leto 2024 je bilo zame …

Polno težkih preizkušenj in izzivov.

A kljub temu polno novih spoznanj in trenutkov, ob katerih sem res začela ceniti iskrene ljudi in to, da je zdravje najbolj pomembno.

Leto 2025 bo zame …

Mirno in polno ljubezni. Čutim in upam, da bo to leto zame čarobno.

Pri življenjskih tokovih se učim …

Da je treba sprejeti vsakega. Mirnega ali bolj deročega. Vsak nam prinese nekaj novega in nas nauči, kdaj si je treba postaviti ogledalo.

V trenutkih dvoma …

Poskusim najti svoj notranji glas in se prizemljiti.

Sama sebe postavim pred ogledalo in si povem, česa sem zmožna. Včasih moraš biti svoj največji kritik, a hkrati svoj največji motivator.

Največ sem se naučila o sebi, ko …

Sem se znašla na najšibkejši točki v svojem življenju. To, kako rešiš stvari takrat, ko misliš, da ni izhoda, te največ nauči o tem, kdo si.

Najstniška leta …

Imam v lepem spominu. Iskreno si želim, da bi trajala dlje.

Svojega fanta sem spoznala …

Na rojstnem dnevu prijatelja iz srednje šole. Pa še mini popravek, zdaj je moj zaročenec. (Smeh.)

Selitev v Ljubljano …

Je bila zame stopnica v nov svet. Vedno sem si želela živeti v velikem mestu in Ljub­ljana je vedno imela neko posebno mesto v mojem srcu. Tu se počutim res lepo.

Televizija …

Med epidemijo covida-19 mi je dala res odlično izkušnjo, saj sem se preizkusila kot televizijska voditeljica.

Največja podpora v življenju …

Prijatelji in družina. Res sem hvaležna za svoje bližnje in si ne bi mogla želeti boljše podpore.

Spletni komentarji …

Se me ne dotaknejo oziroma se trudim, da jih sploh ne berem.

Čez deset let se vidim …

Srečno in svobodno. Pa karkoli bo to takrat pomenilo zame. Vse, kar si želim, je, da sledim sebi in se poslušam. Si zaupam, da bom vedno kreirala svoje življenje tako, da bo najbolje zame.

Največji izziv doslej …

Vedno znova verjeti vase, ko se mi je svet znova in znova podiral. Da sem se znala pobrati tudi takrat, ko nisem vedela, kako. Zaupati – ne glede na vse.

Toksični odnosi …

So zame nekaj zelo napornega. Sicer sem se sama naučila, kje so moje meje in da hitro skomuniciram stvari in ne pustim, da imajo toksični odnosi mesto v mojem življenju.

Najbolj pomembno pa je seveda, da nimaš toksičnega odnosa s samim sabo.

Prosti čas najraje preživljam …

S svojimi bližnjimi, v fitnesu, studiu.