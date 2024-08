Po cvetenju ga obrežemo

Če vaš vrt, balkon ali teraso krasi čudovit dehteči jasmin, je avgusta in še septembra čas, da ga obrežete. To namreč počnemo, ko odcveti, eden najbolj priljubljenih jasminov pri nas, pravi jasmin, pa cveti poleti. Če bi z opravilom čakali do pomladi, bi naredili več škode kot koristi, takrat se rastlina namreč pripravlja na cvetenje, ki bi ga s tako velikim posegom zavrli, saj bi odstranili mlade veje s poganjki. Če se obrezovanja lotimo pozno poleti in jeseni, pa bo imel grmiček dovolj časa, da si do pomladi opomore ter začne novo sezono zdrav in svež.

Obrezovanje jasmina je sicer ključno za vzdrževanje zdrave rasti rastline in spodbujanje cvetenja. S pravilnim obrezovanjem preprečimo prekomerno rast, saj je rastlina znana po tem, da, kot radi rečemo, podivja, obenem pa spodbudimo rast novih poganjkov, na katerih se bo naslednjo sezono razvilo več cvetov, z obrezovanjem pa poskrbimo tudi, da bo rastlina videti urejena ter jo oblikujemo po svojih željah.

Pravi jasmin zraste tudi do 12 metrov visoko. FOTO: Diatrezor/getty Images

Obrezovanje je pomembno tudi zato, da odstranimo odmrle dele rastline, poškodovane ali bolne poganjke, da jasmin ne bi po nepotrebnem izgubljal hranil in energije ter ju dovajal tem delom, ki bodo tudi brez naše pomoči prej ali slej odmrli. Če obolele dele pustimo, kjer so, poleg tega tvegamo, da se bo bolezen razširila na celotno rastlino, kar se lahko še posebej hitro zgodi v primeru glivičnih obolenj in plesni.

Oblikujemo ga po želji

Kot pri obrezovanju vseh drugih rastlin tudi pri jasminu potrebujemo ostre in čiste škarje, če smo prej z njimi obrezovali kakšno drugo rastlino, jih najprej razkužimo, da ne bi na prenesli morebitnih bolezni in bakterij. Preden se lotimo opravila, si jasmin dobro ogledamo, tako od blizu kot od daleč. Od blizu bomo videli, kateri deli so poškodovani, morda kateri kažejo znake bolezni, od daleč pa bomo ocenili, koliko je treba kje odrezati, da dobimo želeno obliko in višino.

Najprej odstranimo odmrle, poškodovane ali bolne veje in vejice ter odvečne stranske poganjke. Morda se komu zdi njihovo odstranjevanje odveč, a tudi če si želimo košate rastline, preveč poganjkov zanjo ni dobro, saj tako svetloba težje prodre do vseh listov, rastlina je manj zračna, zaradi zastajanja vlage pa je bolj dovzetna za razvoj plesni.

Odrežemo tik nad stikom lista s steblom. FOTO: Bignai/getty Images

Da bi jasmin naslednjo sezono še bolj bujno cvetel, ne pozabimo obrezati vršičkov starih poganjkov, saj bodo tako pognali novi s cvetovi. Pazimo le, da vsak rez opravimo nad stikom lista s steblom, iz tega dela bo namreč zrasel novi poganjek, ni pa se treba bati, da bi rastlino porezali preveč in ji s tem škodovali. Ko smo odstranili nujne dele, je čas, da se lotimo oblikovanja, kar pa ni nujno opravilo, saj ne bo nič narobe, če rastlino pustimo prosto rasti.

Nepravega, ki cveti spomladi in zgodaj poleti, obrežemo prej. FOTO: Geshas/getty Images

Če se jo odločimo oblikovati, to počnemo počasi in vsakih nekaj rezov stopimo nekaj korakov nazaj ter si jo ogledamo, tako bomo namreč bolje videli, kje še kaj skrajšati. Na koncu nove poganjke usmerimo po opori, jih po potrebi pritrdimo ali spremenimo smer plezanja.