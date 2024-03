Opazujte zvezde in pretentajte um

Ta čudovita meditacija je način, kako pretentati um, ki hoče vzpostaviti red v vsem, kar vidimo. Občudovanje širjave nas navda s strahospoštovanjem, s tem pa naravnanost preusmerimo od svojih težav. Tako okrepimo občutek sreče, pravi Arlene K. Unger, ameriška psihoterapevtka in avtorica duhovnih knjig.

Na jasno noč zunaj razgrnite odejo. Lezite na hrbet in nekaj minut globoko dihajte, da se sprostite. Počasi se zazrite v luno in ne mežikajte, dokler zdržite. Opazujte, kako poskušajo oči prepoznati oblike in vzorce na temnem nebu. O luni razmišljajte kot o osupljivi stvari, ki je še nikoli niste tako pozorno opazovali.

Zazrite se v delček zvezdnatega neba in ne razmišljajte, katero ozvezdje je to. Zavedajte se zvezd in razdalje med njimi. Razširite pogled in z njim zajemite čim več neba ter se zavedajte njegove lepote. Redno opazujte menjavanje luninih ciklusov, saj se tako uskladimo z naravnimi ritmi planeta.