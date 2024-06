Naučite se mačjega jezika

Znano je, da odrasle mačke v medsebojni komunikaciji nikoli ne mijavkajo, v komunikaciji s človekom pa jim drugega ne preostane. Glasovno se sicer sporazumevajo z mijavkanjem, predenjem, sikanjem in renčanjem.

Ko želite vedeti, kaj si želi vaša mačka, preverite njena ušesa. Če so obrnjena naprej, k vam, pomeni, da jo zanimate. Nazaj obrnjena so lahko znak razburjenja ali stiske. Če zraven še sika, pomeni, da ji res ni všeč tisto, kar počnete. Sicer pa velja, da ima sproščena in vesela mačka ušesa obrnjena rahlo naprej, prav tako brke.

Tako se obnašajo le, če vas imajo zelo rade. FOTO: Chalabala/Getty Images

Prepojeni z vonjem Mačke pri sporazumevanju uporabljajo tudi vonjave, ki pa jih ljudje žal večinoma ne razumemo. Komunicirajo s pomočjo urina in iztrebkov, pa tudi drgnjenjem telesa in tačk. Mačka priljubljenega človeka pogosto označi tako, da ga s telesom ali tačkami prepoji s svojim vonjem.

V mačjih očeh se zrcali marsikaj – strah, zanimanje in druga močna čustva, ki jih prepoznamo po nenadnem povečanju zenice. Kadar vam zaupa, vas bo gledala s široko odprtimi očmi. Kadar se oči zožijo v režo, to pomeni, da jo je strah ali da vas ne mara in včasih napoveduje agresijo. Kadar oči delujejo zaspane in ima mačka veke povešene, je sproščena. Mačji pomežik je v človeškem vedenju enakovreden poljubu. Pomežiknite ji z obema očesoma in jo opazujte. Če bo ponovila vašo gesto, pomeni, da vas ima rada. Buljenje mačke v drugo mačko brez mežikanja je znak agresije oziroma dominance.

Tudi z repom pove marsikaj. Približate se ji lahko, kadar ima rep visoko dvignjen, to je namreč znak, da je dobre volje in se je pripravljena družiti. Kadar maha z repom, pa jo, nasprotno, raje pustite pri miru, saj je jezna in ni naklonjena vaši družbi. Rep, ki miga naprej in nazaj, je lahko znak igre, kaže lahko tudi, da je mačka razočarana. Dlaka na repu se naježi, ko se pripravlja na napad. Tudi naježena dlaka na telesu je znak, da je pripravljena na agresijo. Stisnjen rep med noge je znak hudega strahu.

S široko odprtimi očmi sporoča, da vam je naklonjena. FOTO: Rai/Getty Images

Drža telesa pri mački kaže na njeno vsesplošno počutje, z njo izraža samozavest, bojazen in poslušnost. Ljudje, ki znajo dobro brati človeško govorico telesa, navadno nimajo težav z branjem mačje.