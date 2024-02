Namesto čokolade je lahko tudi koktajl, narejen po receptu svetovnega podprvaka

Ko rečemo valentinovo, zagotovo najprej pomislite na čokolado. In srce, seveda. Ker gre ljubezen tudi skozi želodec, presenetite svojo boljšo polovico s čudovito in slastno sladico, ki lepo pove, kako imamo nekoga radi.

Da bo letošnji dan zaljubljencev, ko si bližnji še posebej izkazujemo naklonjenost, še bolj poseben, objavljamo recepte za koktajle, ki jih je tudi tokrat posebej za bralke in bralce našega in vašega časnika zmešal Tomaž Fartek, svetovni podprvak leta 2018 in večkratni državni prvak v mešanju koktajlov, ki je slavil tudi na lanskem majskem državnem prvenstvu in mednarodnem tekmovanju barmanov 44. Pokal Bleda – Memorial Avgusta Trampuša, z bratom Jožefom.

Z nami sta delila tudi recepte, da si bomo lahko doma popestrili ta veseli večer. Eden je brez alkohola, drugi zanjo, tretji zanj, priprava pa tako preprosta, da ga lahko svoji najdražji zmešajo tudi tisti predstavniki močnejšega spola, ki se sicer med lonci in kozarci ne znajdejo najbolje. Pomembno je, da koktajl naredimo in da presenečenje uspe! Imenitno se ujame s sladicami, ki bodo vzdramile brbončice in srce. In večer bo okusen in zapeljiv. Oh, ta ljubezen ...

Valentinov poljubček (za dame) 4,0 cl ruma, 0,5 cl limetinega soka, žlička sladkorja, sveže jagode, jagodni pire vlijemo v električni mešalnik, blender, in dobro zmešamo. Vlijemo v kozarec za koktajle in okrasimo s svežo jagodo in metinimi lističi.

Valentinov poljubček (za dame) FOTO: Jožef Fartek

Valentinov objem (za gospode) 3,0 cl vodke, 2,0 cl triple seca, 1 cl sirupa blue caracao, 0,5 cl limoninega soka in beljak dobro premešamo v ročnem mešalniku. Prelijemo v kozarec za koktajl in okrasimo z meto, lupinico pomaranče in limete.

Valentinov objem (za gospode) FOTO: Jožef Fartek

Valentinovi mehurčki (brezalkoholni) 2,0 cl sirupa breskve, 2,0 cl sirupa manga, 10,0 cl soka brusnice, 0,5 cl limoninega soka zmešamo v ročnem mešalniku. Vlijemo v kozarec za koktajl, dolijemo gazirano vodo (skoraj do vrha) in okrasimo s pomarančno lupinico, šlajerjem, limonsko travo in rožmarinom.