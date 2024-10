Najboljše so v Nemčiji, največ jih postavijo v Berlinu

Čeprav smo komaj dobro vstopili v jesen, so police mnogih trgovin že polne božičnih okraskov, kar še posebno veseli najmlajše in tiste, ki takoj ob koncu poletja že začnejo odštevati dni do božiča. December pa seveda ne more miniti brez obiska katere od prazničnih tržnic, po katerih je najbolj znana Nemčija. Samo v Berlinu jih postavijo več kot 80 in vse so prava paša za oči in brbončice. Gurmani se bodo najverjetneje ustavili na tržnici ob palači Charlottenburg ter si privoščili tradicionalne nemške jajčne testenine s kremno tartufovo omako, ki jo je treba obvezno poplakniti s skodelico slastnega kuhanega vina ali groga. Da bo treba za doživetje seči precej globoko v žep, najbrž ni treba posebej poudarjati.

Nič manj spektakularna kot berlinska ni tržnica v Nürnbergu, kjer se vsako leto zbere več kot 200 ponudnikov ročno izdelanih okraskov, kap, šalov, rokavic, skodelic, jedače in pijače in seveda izdelkov iz lecta, ki izvira iz prav tega slikovitega mesteca. Največja paša za oči pa je božična tržnica v Schwarzwaldu, natančneje v soteski Ravenna, ki jo postavijo pod 40 metrov visoke arkade kamnitega železniškega mostu, ki jih za to priložnost ovijejo v stotine rdečih lučk.