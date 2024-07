Huawei se je zadnja leta – tudi zaradi ameriških sankcij, ki so vsaj na začetku prizadele prodajo njegovih pametnih telefonov – vrgel v razvoj pametnih napravic, kamor sodijo tudi brezžične slušalke. Ob predstavitvi nove serije premijskih telefonov pura 70 v Dubaju je tako pokazal tudi nove brezžične slušalke freebuds 6i, ki nadaljujejo in nadgrajujejo tradicijo slušalkic srednjega razreda, ki za manj kot sto evrov ponujajo odličen zvok in učinkovito aktivno odstranjevanje zunanjega hrupa (ANC). Boljša baterija Freebuds 6i so slušalke tipa in-ear, se pravi, takšne, ki jih vtaknemo neposredno...