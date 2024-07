Mlada Gorenjca, ki sta svojo poslovno pot našla v malinah

Jeseni 2020 sva posadila prve maline. Leto pozneje sva nasad povečala, dodala še sibirske borovnice in robide, lani še jagode,« enega od redkih nasadov malin na Gorenjskem opišeta Patricija Orehar in Žiga Frlan. V Poljanski dolini sta to poletje odprla še trgovinico z domačimi dobrotami, v kateri poleg svežih malin in hišnih izdelkov iz tega jagodičevja prodajata dobrote s slovenskih domačij. Iz slovenskih sestavin je Patricija Orehar pripravila osvežilno malinovo pito, zraven pa nanizala nekaj zanimivih podatkov o tem jagodičevju.

Delala na sadjarskih kmetijah

A najprej zanimiva zgodba o tem, kje je mladi par dobil idejo za malinovo zgodbo, spevno imenovano Maline 'z doline. »Leta 2018 sva se odpravila na delovne počitnice na Novo Zelandijo. Želela sva malo delati, malo potovati, a je bilo na koncu tako, da sva večino časa delala, tam pa sva namesto načrtovanih nekaj tednov ostala dve leti,« se nasmehne Patricija Orehar.

Na Novi Zelandiji sta mlada Gorenjca delala na različnih kmetijah. Mimogrede: noben od njiju se ni šolal v kmetijski smeri, je pa Žiga Frlan kasneje opravil nacionalno poklicno kvalifikacijo in postal sadjar. »Najprej sva pobirala lubenice, nato sva na neki kmetiji redčila kivije. Delala sva tudi v pakirnici jabolk in potem še na farmi jagod. Tam sva ostala skoraj eno leto, maline so nama postale izjemno všeč. Ko sva se vrnila domov, je nekako sočasno s tem, ko sem iz očetovih rok prevzel kmetijo v Poljanski dolini, padla odločitev, da se bova ukvarjala z malinami,« je preusmeritev domačije iz živinorejske v sadjarsko opisal Žiga Frlan, mladi prevzemnik.

Zadnje maline oberejo oktobra

Danes usklajeni gorenjski par skrbi za približno pol hektarja sadovnjakov – večino zasedajo maline. »Imela sva 13 sort, vendar so zadnje poplave uničile prve sadike, zato jih je zdaj v nasadu še 11. Prve so obrodile v drugi polovici junija, zadnje bomo obrali ob začetku prvega mraza, torej nekako oktobra.«

Kako naj maline shranimo, da bomo v njihovem okusu lahko uživali tudi v hladnih mesecih? »Najbolje je, da jih zamrznete. A to je treba storiti hitro zatem, ko jih oberemo. Tudi sicer je pomembno, da gredo maline, ko jih oberemo, čim prej v hladilnik oziroma na hladno. Če jih bomo hranili na sobni temperaturi, bodo izgubile kakovost, ne bodo videti več tako privlačno in tudi okus bo drugačen,« pojasni Patricija Orehar. Kot doda, je najbolj primerno, da jih preložimo v manjše in plitvejše posodice ter zamrznemo, lahko pa jih sprva razporedimo na pladenj in jih, ko so že zamrznjene, preložimo v manjše vrečke – tako se jagodičevje ne bo sprijelo v kepo.

Nekaj kuharskih nasvetov

Še nekaj nasvetov, kaj lahko pripravimo iz malin: Patricija Orehar rada pripravi sirčkovo tortico ali pito. »Maline na naši kmetiji tudi liofiliziramo, iz njih naredimo sirup in marmelado. Kmalu bova, ko jih bo nekoliko več, v trgovinici ponudila še malinov sorbet,« nekaj idej naniza sogovornica. Spotoma: njene marmelade iz malin, torej iz rdečih in rumenih, so na ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij v preteklih letih osvojile številne medalje.

