Mateja Perpar, radijska napovedovalka in mladinska pisateljica: Mladi morajo začutiti bližino

Ta je nastal na podlagi igrano-kontaktnih oddaj in mladostnikom z zgodbicami daje odlično izhodišče za pogovor o stiskah in dilemah najstniške dobe. Kako ste začeli svojo kariero na radiu in kaj vas je pritegnilo k temu mediju? Na avtobusu sem povsem po naključju slišala obvestilo, da Radio Slovenija vabi na avdicijo, in iz radovednosti sem se odločila, da poskusim. Kandidatov je bilo približno 140, sprejeta sva bila dva, Bernard Stramič in jaz. Po izobrazbi sem anglistka in sem bila po diplomi prepričana, da bom učiteljica, ampak se je obrnilo drugače, nisem hotela biti tista, ki bi delila...