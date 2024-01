Kitajska modrost, ki vam bo pomagala preprečiti nesrečo: učinek bumeranga zadene vse

Ko se odločimo, da bomo nekaj naredili, je bolje, da v glavi še nekajkrat prevrtimo potek dogodkov. Morda se zdi nemogoče vedno premisliti, preden ukrepamo, toda ta praksa nam lahko pomaga, da k vsemu pristopimo bolj modro.

Na primer, v prepiru s partnerjem velikokrat začnemo omenjati besede, kot sta ločitev ali razhod, ne da bi to sploh nameravali, in tako prizadenemo drugo osebo. In preden je lahko prepozno, je bolje še enkrat premisliti, ali se res želimo ločiti. Morda je vseeno vredno razmisliti o posledicah pred izgovorjenimi besedami?

V vsaki situaciji v življenju se moramo ustaviti, zadihati in dobro premisliti, kaj se lahko zgodi po besedah, ki jih izgovorimo, korakih, ki jih naredimo, in odločitvah, ki jih sprejmemo.

Obstaja pomemben kitajski pregovor, ki bi si ga moral vsak od nas zapomniti in ohraniti v svojem srcu. Kitajci se na to spomnijo, ko se želijo odločiti. Morda so zato tako mirni, zbrani in premišljeni. Pregovor pa pravi: »Ko vržete bumerang dejanj, najprej pomislite, kako boste ujeli bumerang posledic.«

Kajti to, kar nas čaka po dejanju, je v celoti naša krivda. In poti nazaj ni. Zato še enkrat premislite in se izognite bumerangom, ki jih ne želite.