Uporabni nasveti za lepši vonj doma

Vonj ima izjemen vpliv na naše počutje in spomine. Določena aroma nas hipoma lahko prestavi v povsem drug čas. Zato ne bo odveč našteti nekaj najboljših načinov za lep vonj znotraj štirih sten, ki bo zagotovil jesensko toplino, prijetno počutje ter prebudil ali stkal lepe spomine.

V vsakem primeru naj bo prvi korak pri zagotavljanju vsega tega odpravljanje virov morebitnih neprijetnih vonjav. Nobenega smisla nima dišaviti okolice, če osnovna težava ostaja. Vzroki za neprijetne vonjave so različni: včasih so posledica kuhanja, neprijetnih vonjev se lahko navzamejo dekorativne tkanine, pogosto so vir zadrege umazani odtoki ali takšni koši. Temeljito čiščenje je prvi korak, temu sledi izbira primerne dišave za dom.

Naravne vonjave

Na trgu je veliko raznih pripomočkov za odišavljanje doma v obliki razpršil, električnih dišav in dišečih sveč. A raje se odločajte za naravne postopke. Strokovnjaki že dolgo opozarjajo, da lahko umetne snovi iz sintetičnih dišav dražijo dihala, spodbujajo alergije, astmo in povzročajo glavobole. Eno od opozoril se nanaša na priljubljene dišeče sveče. Priporočljivo je izbirati takšne iz naravnega voska, stenja in sveče, na embalaži katerih so jasno navedeni izvori dišav.

Izberite sveče iz naravnih sestavin. FOTO: Elena Medoks/Getty Images

Oblazinjeno pohištvo in dekorativne ter tople tkanine v hladnem delu leta stopijo v ospredje. Skrbite za čistočo tkanin, redno perite odeje, zavese in pregrinjala ter sesajte kavč, zofe in preproge.

Za dodatno aromo poskrbite s preprostim razpršilom: dve žlici vodke zmešajte z decilitrom destilirane vode, dodajte od 12 do 18 kapljic izbranega eteričnega olja, pretresite in poškropite tkanine. Navzele se bodo lepega vonja, ki se bo počasi sproščal.

Zračenje na prvem mestu Kljub hladnejšemu vremenu je še vedno prvi in nepogrešljiv korak k prijetnemu vonju doma redno zračenje. Večkrat na dan na stežaj za krajši čas odprite okna in spustite v stanovanje svež zrak. To ni pomembno le zaradi morebitnega smradu, temveč tudi zdravja: redno zračenje bivalnih prostorov niža tveganje za virusne okužbe dihal.

Dom napolnite z rastlinami

Res je, da se sezona svežega cvetja in drugih rastlin poslavlja, a to ne pomeni, da se morajo iz kuhinje umakniti arome začimb, ki jih uporabljate. Posušene vejice rožmarina, bazilike, mete, sivke, lovorja in podobnih začimb obesite v kuhinjo, tako boste imeli dvojno korist: prostor bo lepo dišal po začimbah, te boste imeli vedno pri roki.

Ko smo že v kuhinji: vonjave, ki ostanejo po kuhanju, so velikokrat vir zadrege, ko ugasnete štedilnik, takoj pospravite kuhinjo. Nekatere vonjave, denimo po česnu, čebuli, ribah, so zelo trdovratne, a ne nepremagljive. Da bi se znebili vonja po ribah, čez noč v kuhinjo postavite posodo z belim kisom. Učinkovita v premagovanju vseh neprijetnih vonjav je soda bikarbona: odprto posodico z njo postavite na pult ali mizo in počakajte, da nase prevzame neprijetne vonjave.

Pri čiščenju kuhinje ne pozabite na žarnice. Na njih se zaradi mastne pare in drugih ostankov hitro nabere sloj umazanije, ki ob segrevanju oddaja neprijeten vonj. Da se temu izognete, občasno temeljito očistite žarnice in vsa svetila.

Milo v čevlje

Včasih zadrego povzroča omara s čevlji. Najlažje boste neprijeten vonj obutve pregnali tako, do boste v omaro postavili koščke mila, čez noč lahko milo postavite tudi v obutev. To ima dvojni učinek: premaguje bakterije, ki so krive za smrad, ter hkrati odišavi čevlje.

Preproga je pogosto vir neprijetnih vonjav, a te lahko premagate povsem preprosto: dobro jo posesajte, prezračite, posujte jo z mešanico sode bikarbone in nekaj kapljic izbranega eteričnega olja, počakajte nekaj ur in nato preprogo še enkrat temeljito posesajte. Soda bo nase vezala in odstranila neprijetne vonjave, eterična olja bodo poskrbela, da bo talna obloga lepo dišala, in zagotovila prijetno jesensko-zimsko vzdušje doma.