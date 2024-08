Jedi, ki jih lahko odpeljemo na dopust in prihranimo nekaj denarja

Letošnja draginja, o kateri poročajo številni turisti, ki dopustujejo na Hrvaškem, je marsikoga spodbudila k obuditvi navad izpred desetletij, ko je povprečen slovenski dopustnik večino hrane peljal s seboj. Svežo pa tudi pripravljeno po sistemu pogrej in pojej. V tednu ali dveh, ki ga preživimo nekje na hrvaški obali, si marsikdo ne more več privoščiti obiska tamkajšnjih restavracij. Morda enkrat ali dvakrat, ne pa vsak dan.

Če imamo možnost kuhanja, lahko obroke pripravljamo sproti, lahko pa glavne jedi skuhamo doma in jih le še dodelamo in pripravimo priloge. Zato so mnogi začeli brskati po receptih za jedi, ki so primerne za transport in seveda zamrzovanje.

V vročini, kakršni smo pravkar priča, seveda ne moremo več ur voziti naokrog kuhanih, hitro pokvarljivih jedi. Zato je najbolje, da jih zamrznemo in transportiramo v hladilnih oziroma zamrzovalnih torbah.

V manj kot pol ure

Če se odločimo za pripravo tedenskega jedilnika, nam z dobro organizacijo to ne bo vzelo niti preveč časa niti živcev. Najprej pripravimo seznam jedi za vsak dan, pri tem pa seveda upoštevajmo želje in navade jedcev, ki bodo sedeli za počitniško mizo.

Najbolj praktično je pripraviti različne mesne, zelenjavne in druge omake, h katerim potem skuhamo krompir, testenine, riž ali kašo, lahko pa jih postrežemo kar s kruhom. Še skleda solate in kosilo je pripravljeno v manj kot pol ure.

Pri ljubiteljih mesnih jedi med nesporne favorite nedvomno spadajo nadevane, filane paprike, ki jih že tako običajno pripravljamo v večjih količinah in zamrznemo. Pri tem omenimo, da nekateri tako spravljajo surove paprike in jih kasneje skuhajo, drugi pa zamrznejo kuhane in jih potem le še pogrejejo. Za dopust je vsekakor boljša druga različica.

Vsestranske omake in zrezki

Preprosta je priprava bolonjske omake, za katero je osnova tako kot pri nadevu za paprike paradižnikova omaka in mleto meso. Poleg tega lahko skuhamo zelenjavne omake, za katere uporabimo, kar pač imamo pri roki, poleg paradižnika še bučke, jajčevce, papriko, korenje, kolerabo in še marsikaj.

Jedi zamrznemo v primernih posodah, ki se jih da dobro zapreti, omake lahko tudi v vrečkah z zapiralom. Ljubitelji zrezkov lahko tudi te pripravijo vnaprej. Piščančje fileje ali druge zrezke pripravimo v omaki ali jih paniramo. Tako pripravljene zložimo v posodo enega vrh drugega in zamrznemo. Da se ne bi sprijeli, med plasti položimo folijo ali peki papir.