Fendtova serija traktorjev 600 vario postavlja nove standarde

Fendt je novembra lani predstavil novo serijo 600 vario. Zanjo je dobil že več prestižnih nagrad, ki smo jih omenjali tudi v tej rubriki, zdaj pa sledi daljši opis serije. Fendt z njo prvič uvaja kompaktni in okretni štirivaljni traktor v razredu traktorjev moči od 150 do 200 KM. Odlikujejo jo visoka zmogljivost in nosilnost, nizko razmerje med močjo in težo ter tovarniško nameščen sistem za spreminjanje tlaka v pnevmatikah. Taki traktorji se uporabljajo v poljedelstvu, travinju, transportu in pri delu s čelnimi nakladalniki.

Še več moči

Zajema štiri modele v razponu moči od 149 do 209 KM (110–154 kW) po ECE R120. Prvič je koncept dodatne moči Fendt dynamicperformance (DP) na voljo za vse modele serije 600. DP omogoča do 15 KM več moči, in to točno takrat, ko je to potrebno. Zaradi DP vrhunski model fendt 620 vario dosega največjo moč do 224 KM. Koncept dodatne zmogljivosti ni vezan na hitrost vožnje ali posebna opravila.

Na novo razviti motor

Serija je uporabna za poljedelstvo, travinje in za delo s sprednjim nakladalnikom.

Vgrajen je povsem na novo razviti štirivaljni motor AGCO power CORE50 s prostornino 5 litrov. Naknadna obdelava izpušnih plinov se izvaja prek dizelskega oksidacijskega katalizatorja (DOC), filtra dizelskih delcev (DPF) in selektivne katalitične redukcije (SCR) brez recirkulacije izpušnih plinov. Izpolnjuje vse zahtevane standarde emisij (v EU velja standard emisij stopnje V). Motor CORE50 je pripravljen tudi za alternativna goriva, kot je HVO (hidrogenirana rastlinska rabljena – odpadna olja), da bi deloval z nižjimi emisijami CO 2 . Prvi servis motornega olja se opravi pri 500 urah, tako da začetni interval 50 ur ni več potreben.

Vgrajen je povsem na novo razviti štirivaljni motor s prostornino 5 litrov.

Brezstopenjski menjalnik

Novo razviti pogonski sklop variodrive je sestavljen iz motorja in ustreznega menjalnika vario. Fendt variodrive je popolnoma nova generacija tehnologije brezstopenjskega pogona: osnova je enostopenjski pogonski sklop z neodvisnim krmiljenjem sprednje in zadnje preme, menjalnik sproti meri zdrs vseh štirih koles in občutljivo uravnava razdelitev moč po kolesih.

Koncept fendt iD

Standardna oprema v kabini je večnamenska upravljalna ročica, 10-palčna digitalna armaturna plošča in 12-palčni terminal na naslonu za roke.

Inovativni koncept fendt iD z nizkimi vrtljaji motorja je prvič na voljo v tem razredu moči traktorjev. Vse komponente, kot so motor, menjalnik, hidravlika in hlajenje, so bile zasnovane po t. i. principu visok navor – nizki vrtljaji motorja. Fendt 600 vario namreč dosega visok navor že pri nizkih vrtljajih motorja in s tem prihrani gorivo. Nazivna hitrost je samo 1900 vrt./min. V glavnem delovnem območju so vrtljaji med 1350 in 1800 vrt./min. Top model fendt 620 vario lahko doseže najvišjo hitrost do 50 km/h pri samo 1250 vrt./min, največji navor 950 Nm pa je na voljo že od le 1200 do 1600 vrt./min in zagotavlja visoko vlečno moč in moč pospeševanja z minimalno specifično porabo goriva.

950 Nm navora je na voljo že od 1200 do 1600 vrt./min.

Moč in teža

Serija postavlja nove standarde glede razmerja med močjo in težo, okretnosti in nosilnosti. Z razmerjem med močjo in težo s samo 34,4 kg na konjsko moč in s kompaktnimi zunanjimi merami je fendt 620 vario še posebno okreten in izvaja najnižji možni pritisk na tla. Dovoljena skupna teža je do 13,5 t, nosilnost je 5,8 t. Druga velika prednost je razmerje med nosilnostjo in težo traktorja; fendt 600 vario dosega visoki indeks 75 odstotkov v razredu kompaktnih standardnih traktorjev (5,8 t nosilnosti/7,7 t teže).

Tomaž Poje