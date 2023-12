Električni ë-C3, ki k nam pripelje prihodnje leto, naj bi privabljal z ugodno ceno

C3 je najpomembnejši model za Citroën na slovenskem trgu, zato si veliko obetajo tudi od nove, četrte generacije. Katere so največje novosti, razkrije že prvi pogled na avtomobil, ki po obliki vse bolj spominja na športnega terenca. V dolžino je ohranil malce več kot štiri metre, a je zato v višino zrasel za kar enajst centimetrov, hkrati je zdaj višje od tal (16 centimetrov).

Od enoprostorca do suva

Razvoj tega modela dobro kaže, kako se spreminja avtomobilska industrija. Če so s prvo generacijo C3 želeli posnemati enoprostorce, je zdaj očitno spogledovanje s športnimi terenci. A tukaj je še en trend – elektrifikacija. Razkriva jo že rahlo spremenjeno ime: ë-C3. Stal bo manj kot 25 tisočakov, trenutno se šušlja celo o 23.300 evrih, toda dokončna cena za slovenski trg bo znana januarja ali februarja. Pri takšnem znesku bo ë-C3 vsekakor dobra popestritev na trgu električnih avtomobilov.

Električni ë-C3 bo stal manj kot 25.000 evrov.

Vozili ga še nismo, smo pa lahko vanj prvič sedli in si ga pobliže pogledali. Gre za lično oblikovan model. Izbrali boste lahko denimo drugačno barvo strehe, spredaj in zadaj so na odbijače dodali barvne vsadke, posodobili so svetila, na pokrovu je prenovljen logotip …

V notranjosti so vse poskušali postaviti čim bolj skupaj, da ima voznik vse v svojem vidnem polju, ko gleda na cesto.

V notranjosti ni mogoče spregledati sredinskega zaslona na dotik, nad majhnim volanskim obročem pa je zaslon v višini oči, vgrajen v armaturno ploščo. Poudarili so še izboljšane sedeže z več bočne opore, prav tako novo hidravlično vzmetenje za večjo udobnost. Prtljažnik je soliden, premore 310 litrov prostora.

Najprej električar, nato bencinar

Naročila bodo začeli sprejemati v začetku prihodnjega leta, prvi primerki bodo na slovenskih cestah junija. Najprej bo na voljo električni model z baterijo z zmogljivostjo 44 kilovatnih ur in elektromotorjem, ki premore 83 kW moči. Na papirju obljubljajo, da bo takšen model imel doseg 320 kilometrov, celo v najbolj mrzlih dneh in pri vožnji s hitrostjo 130 kilometrov na uro pa naj bi prevozil dobrih 200 kilometrov.

320 km dosega naj bi imel v idealnih razmerah.

Čeprav so na slovenski predstavitvi največ govorili o električni različici, pa si največ prometa obetajo od bencinske. Bencinar z 1,2-litrskim motorjem bo imel moč 74 kW in šeststopenjski ročni menjalnik. Tako pričakujejo, da bo približno 70 odstotkov prodanih avtomobilov bencinskih in 30 odstotkov električnih.

Ponudbo bodo razširili konec prihodnjega leta. Predvsem bo zanimiv še en električni model z manjšo baterijo, s kapaciteto 30 kilovatnih ur in dosegom 200 kilometrov, saj bo nižja tudi cena. Hkrati bo na voljo še hibridna različica. Osnova bo 1,2-litrski bencinar, avtomobil bo imel samodejni menjalnik.