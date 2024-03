Biti mama je najlepša in hkrati najbolj odgovorna vloga

Marca počastimo mednarodni dan žensk, marca se ženijo ptički in marca slavimo materinski dan. Praznovanje tega se je v Evropo po drugi svetovni vojni razširilo iz Združenih držav Amerike, pri nas se je uveljavilo po letu 1991 in ga obeležujemo devet mesecev pred božičem. Za vsako mamo je poseben, kaj njej pomenita marec in materinski dan, nam je zaupala Špela Močnik Paradiž.

Marec je zame …

Prebujanje pomladi ... Zavedanje, da gre smučarska sezona počasi h koncu ... Dan žena in gregorjevo ... Mesec, ko se že odpirajo rožice.

Biti mama mi pomeni …

Igrati najlepšo in hkrati najbolj odgovorno življenjsko vlogo. Otroci te res izzovejo, da rasteš z njimi, dodobra pretreseš življenjske nazore in se naučiš izbirati bitke.

Špela Močnik Paradiž: "Otroci te res izzovejo, da rasteš z njimi, dodobra pretreseš življenjske nazore in se naučiš izbirati bitke." FOTO: Adrijan Pregelj

Otroci so …

Veselje in skrb hkrati. Najlepši in včasih najtežji trenutki v življenju. Starševstvo jemljem kot izziv, kako otroke čim bolj »opremljene« poslati v svet, da poznajo pomen besede sočutje in se hkrati naučijo sprejemati odgovorne odločitve.

Najbolj me razveselijo …

S tem, ko mi z navdušenjem pripovedujejo o nečem, kar jih zanima oziroma jim je zanimivo, rada jih poslušam. Pa takrat, ko so složni in se nič ne prepirajo med sabo.

Najraje ima tulipane. Foto: Anastasia Buinovska/Shutterstock

Najbolj me razjezijo …

Ko trmasto vztrajajo na svojih okopih, čeprav se zavedam, da je to del odraščanja in sem bila sama kot najstnica prav takšna, kot so zdaj oni.

Materinski dan mi pomeni …

Nič posebnega, sem pa vesela vsake pozornosti, čeprav sem bolj za to, da se z njimi razveseljujemo vse leto, ne samo za praznike in posebne priložnosti.

Najlepše presenečenje, ki so mi ga pripravili, je bilo …

Vse pozornosti hčerke, ki mi vedno nariše, izdela kaj posebnega, in čisto vse izdelke imam shranjene, saj so to res taki lepi spomini.

Moje najljubše cvetje so …

Tulipani in orhideje.

Kadar potrebujem mir, pobegnem …

V gozd, na športne aktivnosti ali med knjige.