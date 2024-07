Avtomobili še zdaleč ne izumirajo

Kako zelo se avtomobilski svet spreminja, najbolje dokazuje kitajski BYD. Gre za največjega svetovnega proizvajalca električnih avtomobilov in priključnih hibridov, toda na Zahodu njihovih avtomobilov tako rekoč ni. Prav to dejstvo kaže, kako močan je kitajski avtomobilski trg.

Velikanski razstavni prostor, kjer predstavljajo različne tehnološke rešitve. FOTO: Aljaž Vrabec

Nedavno so pri BYD predstavili najnovejši sistem za priključne hibride, kar so na Kitajskem označili za prelomen trenutek v razvoju tehnologije priključnih hibridov. Tehnologija BYD ima namreč največjo toplotno učinkovitost motorja na svetu (46,06 odstotka), najmanjšo porabo goriva v načinu izpraznjene baterije (2,9 litra na 100 kilometrov) in z 2100 kilometri najdaljši kombinirani doseg. Najnovejšo hibridno tehnologijo so najprej vgradili v modela seal 06 DM-i in qin L DM-i, pri čemer je začetna cena obeh manj kot 100.000 juanov (12.700 evrov).

Velik potencial v avtomobilih vidijo tudi podjetja, ki jih do zdaj niso proizvajala.

Ob prebiranju takšnih podatkov so lahko evropski kupci kar malce nevoščljivi. Nižje cene so posledica nižjih stroškov dela in energije na Kitajskem, iz česar sledi, da isti avtomobili v Evropi nikoli ne bodo tako poceni. Cena bo višja bodisi zaradi stroškov transporta bodisi zaradi višjih stroškov dela in energije, če bodo imeli proizvodnjo na stari celini.

Več blagovnih znamk

BYD svoje avtomobile ponuja pod več blagovnimi znamkami. Osnovna je BYD, tu pa so še Denza, Yangwang in Fangchengbao. Njihov oblikovalec je Wolfgang Egger, med avtomobilskimi proizvajalci že uveljavljeno ime. BYD ima široko paleto modelov, toda na Kitajskem mrgoli manjših proizvajalcev z le enim ali dvema modeloma. To je znan pristop, ko ima novinec na trgu največ dva modela s tako rekoč enakim dizajnom, le da je eden nizek in drugi visok. Lep primer sta tesli Y in 3 oziroma tesli S in X. Novinci na trg ne pridejo z veliko družino avtomobilov, tveganje je preveliko. Širok nabor s športnimi modeli, terenci in limuzinami imajo samo uveljavljeni proizvajalci, kar na Kitajskem velja predvsem za BYD.

V razstavnem salonu imajo nekaj privlačnih avtomobilov. FOTO: Aljaž Vrabec

Posebna zgodba so avtomobili Huaweia in Xiaomija, saj je njun glavni posel mobilna telefonija. Pristop je jasen: prihajata iz druge panoge in se poskušata dokazati še z avtomobili, a če tu ne bo šlo, bo podjetje vseeno preživelo zaradi telekomunikacij. Avtomobili še zdaleč ne izumirajo, kar dokazuje ravno trg na Kitajskem, kjer srednji razred še vedno raste in s tem število kupcev novih avtomobilov. Velik potencial v avtomobilih zato vidijo tudi podjetja, ki jih do zdaj sploh niso proizvajala.

Strokovnjaki z vsega sveta Kitajski proizvajalci že leta vabijo medse evropske, ameriške, japonske in vse bolj tudi indijske strokovnjake. Svež primer je slovaški oblikovalec Jozef Kabaň, ki se je aprila letos pridružil podjetju SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation), potem ko je delal pri Volkswagnu, Škodi, BMW, Rolls-Royceu …

Preboj v Nemčiji

Za promocijo v Evropi so izkoristili skoraj najlepšo priložnost – evropsko prvenstvo v nogometu. Še posebno ker je tekmovanje gostila Nemčija, kjer domuje več najbolj znanih avtomobilskih znamk na svetu. BYD je tako svoje ime reklamiral v domovini avtomobilov, kar je vsekakor znak, da ima v Evropi velike načrte.

Evropske kupce pri BYD iščejo tudi prek nogometa. FOTO: Aljaž Vrabec

Po redkih informacijah, ki pridejo iz BYD, lahko pričakujemo, da se bodo na stari celini v prihodnje osredotočili na majhne električne modele. BYD pa ima v Evropi še eno veliko nalogo – ustvariti prodajno in servisno mrežo.