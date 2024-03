AMZS tudi letos prireja tekmovanje za mlade voznice in voznike

Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) že osmo leto zapored organizira izbor najboljšega za volanom, s katerim bo Slovenija maja dobila najboljšo mlado voznico in najboljšega mladega voznika tega leta. Sodelujejo lahko voznice in vozniki do vključno 26. leta. Spletni test z vprašanji s področja cestnoprometnih predpisov, avtomobilizma, motoroznanstva, prometne varnosti, prve pomoči in poznavanja AMZS ter partnerjev izbora je vstopnica za praktični del tekmovanja v centru varne vožnje na Vranskem.

Na spletni strani www.najboljsizavolanom.si je test odprt do vključno 1. aprila 2024, za najboljše pa je AMZS v sodelovanju z Zavarovalnico Sava in drugimi partnerji pripravil nagradni sklad – zmagovalca se bosta eno leto vozila z novim oplom corso, privlačne nagrade pa čakajo tudi na druge finalistke in finaliste. Zmagovalka in zmagovalec se bosta oktobra pomerila še na evropskem tekmovanju mladih voznikov, ki ga bo pod okriljem mednarodne avtomobilistične zveze FIA Regija I organiziral belgijski avtomobilski klub TCB. G. B.