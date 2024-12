Zmernost pri prehranjevanju je ključnega pomena za ohranjanje dobrega zdravja in splošnega počutja, obenem pa pomaga nadzorovati apetit in preprečuje prenajedanje, ki lahko vodi v preveliko telesno težo in s tem povezane zdravstvene težave, kot so srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen tipa 2, povišan krvni tlak in bolezni prebavil. Zmernost pripomore tudi k boljšemu delovanju prebavnega sistema, saj se telo lažje spopada z manjšimi obroki. Ob prenajedanju se pogosto pojavi tudi občutek krivde ali sramu. »Raziskave tudi kažejo, da zmernost v prehrani pripomore k daljšemu življenju in boljši ...