V prazničnem času, ko se mnogi odločajo za obdarovanje, se med priljubljenimi idejami, zlasti za otroke, pogosto znajdejo tudi hišni ljubljenčki. Kužek ali mucek pod božičnim drevescem se zdi popolno darilo, a slovenska zavetišča in društva za zaščito živali opozarjajo, da so takšne odločitve pogosto nepremišljene in lahko vodijo v trpljenje živali. Podarjanje hišnega ljubljenčka pomeni podarjanje živega bitja, ki poleg veselja prinaša tudi veliko odgovornosti – od časa, pozornosti in nege do finančnih obveznosti.

Prav zato se je dobrodelna kampanja Živali niso darilo, ki je lani opozarjala na težave nepremišljenega podarjanja živali, letos vrnila s konkretnimi dejanji za pomoč živalim. V sodelovanju z Zavarovalnico Sava je oglaševalska agencija ENKI predstavila novo iniciativo Za praznike OBdaruj živali, ki v ospredje postavlja odgovorno ravnanje, obdarovanje živali in pomoč zavetiščem.

Številne podarjene živali se znajdejo v zavetiščih ali celo na cesti. FOTO: Marko Feist

Konkretna dejanja za pomoč živalim

Kampanja letos ponuja alternativo: namesto podarjanja živali pozivajo, da te obdarimo ali z donacijami podpremo zavetišča. Na spletni strani www.zivalinisodarilo.si lahko glasujete za eno izmed 20 zavetišč in organizacij, ki si prizadevajo za dobrobit živali, in jim s svojim glasom pomagate do donacije v vrednosti 5000 evrov. Podarja jo Zavarovalnica Sava, ki se zaveda pomena odgovornega lastništva.

V duhu sporočila je na spletni strani zaživel tudi generator idej za obdarovanje živali, ki ga poganja umetna inteligenca. Ta vam s pomočjo podatkov o vašem ljubljenčku pripravi seznam šestih idej za obdarovanje vašega kosmatinca.

Ravno v decembru zavetišča opažajo povečan interes za posvojitve, kar na prvi pogled sicer deluje kot dobra novica, a žal se mnoge od teh živali sčasoma vrnejo v zavetišča ali pristanejo celo na cesti. Kot opozarjajo zavetišča, ljudje pogosto podarjajo mladičke, ki zahtevajo še več pozornosti in nege, kar se hitro spremeni v breme, zlasti za otroke, pri katerih začetno navdušenje naglo splahni. Zaradi teh izkušenj nekatera zavetišča v decembru celo začasno ustavijo posvojitve.

»Imeti hišnega ljubljenčka je čudovito, če mu lahko namenimo svoj čas in vse preostalo, kar odgovorna skrb zanj vključuje. Zato skrbno premislite in v nasprotnem primeru raje svojo ljubezen in dobroto tudi vi namenite živalim v zavetiščih. Neskončno so je vesele,« pravijo v Zavarovalnici Sava.