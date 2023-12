V Visočah kar 40.000 lučk

V zaselku Visoče, dva kilometra zahodno od Planine pri Sevnici, na domačiji vsestranske umetnice, slikarke, prostovoljke, kaligrafinje, ljubiteljice kulinarike in tudi izdelovalke jaslic Klavdije Simler, bo danes spet zagorelo več kot 40.000 lučk.

Simlerjeva je tudi članica Društva jasličarjev Slovenije, svoje mojstrovine pa izdeluje iz različnih materialov, od gline, testa, stekla, grafike do papirnega kolaža in odpadnih materialov, pri tem pa uporablja tudi zelo različne tehnike.

Znana jasličarka bo sama poskrbela tudi za sladke dobrote – pekla bo krofkuše.

Pred štirimi leti, ko je jaslice izdelala v tehniki pergamano, so bile te razstavljene med 100 najlepšimi tudi v Vatikanu. Letos pa se je ob pomoči moža Robija ter dveh hčera znova lotila postavljanja božične pravljice in betlehemske zgodbe na domačiji, kjer bodo lučke prižgane vsak dan med 17. in 21. uro.

»Celoten projekt, torej od prve izvedbe do danes, je rasel štiri leta oziroma še vedno raste, saj vsako leto dodamo nekaj novega. Sama ideja je še starejša, a priložnosti za izvedbo ni bilo. Je pa veselje, ko vidiš, da pridejo našo božično pravljico občudovat ljudje iz vse Slovenije pa tudi iz drugih držav, vse od sosednjih Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške, pa celo iz Nemčije, Makedonije, Rusije, tudi iz Anglije, Kanade in Danske smo že imeli obiskovalce. To pomeni, da se glas o naši božični pravljici širi tudi prek meja, in tega sem res vesela,« pravi Klavdija Simler.

800 let mineva letos od postavitve prvih jaslic.

Klavdija je sama izdelala jaslice v naravni velikosti.

Figure v noši

Ob tem si prizadeva ustvarjati kar se da ekološko, zato je njen povezovalni kulturno-umetniški projekt tudi nekakšen novodobni zero waste, saj je za okrasitev uporabila različne odpadke in materiale, ki so pridobili novo vrednost. »Ker je naša pravljica vsako leto večja in obsežnejša, smo delali tudi povezovalno, tako med kraji, državami kot generacijami. Naše božične jaslice, mimogrede, letos mineva ravno 800 let od njihove prve uprizoritve, so edinstvene, izdelane v naravni velikosti. Nastale so na podlagi poziranja družine iz Laškega v kozjanski narodni noši. Figure sem naslikala in jih oblekla v nošo, kakršno nosijo člani folklorne skupine Anton Tanc iz Laškega. Kozjanska zibelka z detetom je naslikana po originalni, prav tako iz istega obdobja. Za motive živali pa sem uporabila slovenske avtohtone pasme. Vol je cikasto govedo, ovčke so jezersko-solčavske, kokoške so štajerske kokoši, poleg pozirata tudi drežniška koza in čebela kranjska sivka na satovju, seveda s slovenskim medom,« razloži Simlerjeva. Prav tako je v božični vasici star panj lokalnega čebelarja Silva, okoli njega pa letajo čebelice iz čebeljega voska, medtem ko so hlev in smreke iz odpadnega lesa iz lokalnega gozda, okraske so iz odpadne embalaže izdelali otroci mladinskega centra Šentjur in OŠ Planina pri Sevnici.

Na domačiji bodo lučke prižgane vsak dan med 17. in 21. uro.

Klavdija Simler je pred dnevi še takole napeljevala zadnje lučke.

Pri Simlerjevih so se že pred tedni začele priprave na praznični čas.

V ozadju se ves čas predvajajo božične pesmi v izvedbi lokalne glasbenice citrarke Jasmine Levičar s prijatelji, pevk zamejskih Slovencev iz Toronta ter vokalne skupine Plamen pod vodstvom Marije Ahačič Polak. Da obiskovalci ne bi bili lačni, bo Simlerjeva poskrbela kar sama, in to v Božičkovi pravljični pekarni, kjer bo pripravljala sladke krofkuše iz kvašenega testa z bučnim oljem, marelično marmelado in cimetom. »Zraven se seveda prileže čaj ali kuhanček,« pravi Simlerjeva.

Novost bodo stare vprežne sani, ki so jih posodobili v pravljično preobleko. Prav tako bodo v Visočah obiskovalce prvič pozdravili Sveti trije kralji, ki bodo oblečeni v oblačila iz obdobja kot figure v jaslicah. Vsi pa bodo naokoli nosili darove. Kralj Jože glasbo in veselje s harmoniko, na katero sta igrala in se posnela Sergej Ošlovnik in Simon Leskovšek, kralj Janez bo prinesel vino, kralj Silvester pa kruh.

»Idejo za Tri kralje sem povzela po resničnih osebah iz naše okolice. Jože je šentjurska legenda Jože Bohorč, vinar Janez je v resnici vinar iz Olimja, pek pa je prav tako iz naše lokalne pekarne na Planini,« še razkrije Simlerjeva, ki že komaj čaka prižig dobrih 40.000 luči, ki bodo pričarale pravi praznični utrip.