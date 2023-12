Unikatne pozornosti izdelajmo sami, so veliko bolj posebna

December je mesec obdarovanja, kar mnogim povzroča precejšnji stres. Ne le, ker gre za kar velik finančni zalogaj, še posebno če moramo ali želimo obdarovati več ljudi, tudi zato, ker pogosto darila, ki bi nekoga osrečilo, ni lahko najti. Ko obdarujemo najmlajše, je seveda dobro upoštevati njihove želje, enako velja za najbližje, če določeno stvar resnično potrebujejo.

Ljubiteljem jabolk pripravimo praznični sadni čips, lahko uporabimo tudi banane.

Za ljubitelje jabolk

Če se obdarujemo s prijatelji, znanci, sosedi in sodelavci, pa se lahko odločimo za doma narejeno darilce. Takšna so ne le prijazna do denarnic, ker smo v njihovo izdelavo vložili čas in energijo, so tudi veliko bolj posebna, kot če bi na hitro s prodajne police vzeli nekaj, na čemer se bo do nadaljnjega nabiral prah. Krasna doma narejena darila so razni sladki ali slani priboljški, tudi pijače in namazi, a je treba paziti, da obdarjenec nima kakšnih alergij ali posebnih diet.

Z dodatkom cimeta bo še bolj prazničen. FOTO: Vm2002/getty Images

Ljubiteljem jabolk lahko pripravimo praznični sadni čips. Zanj potrebujemo samo jabolka in cimet. Sadeže narežemo na tanke kolobarje, jih razporedimo po velikem pekaču, ki smo ga obložili s papirjem za peko, ter za približno eno uro postavimo v pečico, ki smo jo segreli na 150 stopinj Celzija.

Po pol ure oziroma ko se robovi jabolk začnejo kodrati, jih obrnemo. Ko čips vzamemo iz pečice, počakamo približno pol ure, da se ohladi, če tudi takrat ni povsem suh, ga vrnemo v pečico za približno deset minut. Hladna jabolka vsujemo v lično škatlico, darilno vrečko ali kozarec, dodamo pentljo ali kateri drug okras, in darilo je nared.

Potrebujemo le dve sestavini. FOTO: Natalya_yudina/getty Images

Ljubiteljem sladkega podarimo španske vetrce, za katere prav tako ne potrebujemo veliko sestavin, zgolj jajčne beljake in sladkor. Oboje skupaj stepemo v trdno maso, prestavimo v dresirno vrečko in na večji pekač, ki smo ga obložili s papirjem za peko, nabrizgamo kupčke poljubnih velikosti. Nekoč so se španski vetrci pogosto znašli na novoletnih jelkah kot okras.

S španskimi vetrci so nekoč krasili božična drevesca.

V tem primeru beljake nabrizgamo tako, da bo v sredini ostala luknja, skozi katero bomo napeljali vrvico ali sukanec. Pečico segrejemo na 80 stopinj Celzija ter španske vetrce, ponekod jim pravijo tudi poljubčki, sušimo od tri do štiri ure, odvisno od velikosti. Vzamemo jih iz pečice in ohladimo, nato pa prestavimo v darilno embalažo.

Dišeče smrečice

Lepo darilo so tudi dišeče smrečice. Potrebujemo tanjši kos lesa, blago po izbiri, lepilo, vrvico in eterično olje po izbiri. Najprej iz lesa izrežemo smrečico, jo položimo na tkanino, obrišemo in izrežemo.

Uporabimo eterično olje z najljubšim vonjem obdarovanca. FOTO: Instagram

Ponovimo, nato obe smrečici iz blaga prilepimo vsako na eno stran lesene smrečice. Na vrhu naredimo luknjico, skoznjo napeljemo trak in vse skupaj pomočimo v eterično olje oziroma ga pa smrečici izdatno nakapamo. Da se bo vonj čim dlje obdržal, smrečico vakuumiramo, nato jo položimo v darilno embalažo.