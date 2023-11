Praznična hrana je lahko za psa strupena

Pasji apetit nima meja, večino psov pa najbolj mika prav tisto, kar je na krožnikih njihovih skrbnikov. Še posebno za praznike smo sami ali pa naši gostje za mizo radi pretirano velikodušni in tudi psu ponudimo dobrote, s katerimi se razvajamo sami. Toda pozor! S hrano, ki jo uživamo, mu lahko povzročimo več škode kot koristi. Nekatere jedi so zanje celo strupene.

Katere hrane mu ne bi smeli ponujati v nobenem primeru? Pri vrhu lestvice je pire krompir. Vsebuje namreč precej maščob, ki lahko povzročijo gastrointestinalne motnje, kot je driska, celo pankreatitis. Prav tako mu ne ponujajte omak. Te poleg maščobe vsebujejo veliko soli, kar je zanj zelo škodljivo.

Če vaš ljubljenček zaužije nekaj strupenega, mu ne dajajte ničesar jesti ali piti, dokler se ne pogovorite z veterinarjem.

Marsikdo psu brez razmisleka ponudi mesne ostanke – maščobo, kožo in kosti. To je v redu le, če gre za določene vrste mesa, zagotovo pa to ne sme biti perutnina. Če so na mizi puran, gos, raca ali piščanec, bodite previdni, kaj ponudite ljubljenčku. Nevarne so denimo kosti, saj se lomijo in lahko ranijo usta, želodec in črevesje, kar lahko povzroči celo smrt. Na splošno naj psu ne bi ponujali kože in odvečne maščobe, saj lahko to privede do blokade prebavil.

Od piščanca lahko poje le meso. FOTO: Jasonondreicka/Getty Images

Namesto s hrano ga raje zasipajte s pozornostjo. FOTO: Vasyl Dolmatov/Getty Images

Enolončnice so za štirinožca užitne le, če ne vsebujejo čebule, česna in velikih količin maščob. Problematične so lahko tudi tiste, ki vsebujejo fižol ali sladek krompir, še dve vrsti hrane, ki ju psi ne smejo uživati.

Večina kužkov ne prenaša dobro mlečnih izdelkov, zato jim boste z razvajanjem s kosi sira naredili slabo uslugo. Če mu že ponujate tovrstne priboljške, preizkusite, kako jih prenašajo, še preden se začnejo prazniki, ko bo morda v primeru težav težje priti do veterinarja.

Če bodo na praznični mizi jedi, ki jih niste pripravili sami, preverite sestavine, preden jih ponudite psu.

Potica ni hrana, ki bo jo pes smel jesti, še posebno ne, če vsebuje rozine. Že majhna količina teh mu lahko povzroči odpoved ledvic. Tudi čokoladne torte in čokolade shranjujte tako, da mu ne bodo dostopne. Čokolada vsebuje metilksantine, psi pa nimajo jetrnega encima, da bi jih razgradili. Ti negativno vplivajo na centralno živčevje in kardiovaskularni sistem, posledica so bruhanje, driska, pospešen utrip, povišan krvni tlak, slabost, epileptični napadi, tudi smrt.

Koža, maščoba in kosti perutnine niso zanj.

Pes nikakor ne sme zaužiti ničesar, kar vsebuje kofein ali alkohol. Alkohol deluje na njihova jetra in možgane kot na ljudi, že malo lahko povzroči resno škodo, dihalno stisko, tresenje, komo in smrt.