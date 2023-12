Poplavljeni Mozirski gaj znova pravljično odet

Kot nam je ob obisku pripovedoval vodja Ekološko-hortikulturnega društva Mozirski gaj Darko Bele, je v dneh obupa po noči na 4. avgust razmišljal le še o nepojmljivih posledicah nesreče, ki je prizadela vso Zgornjo Savinjsko dolino.

Tudi o strašni izgubi vsega, kar so dobri ljudje, vrtnarji, hortikulturniki in številni prostovoljci več kot 40 let urejali kot čarobni peskovnik, enega najlepših ambientov navdiha, rekreacije in strokovnih pristopov, ki so Mozirje postavili na zemljevid privlačne turistične destinacije.

Vodja parka Darko Bele (desno) in njegov pomočnik Gregor Pajk

Pridružijo se tudi vile

A neverjetna empatija, sloga in dobrota Slovencev, ki so hiteli v dolino pomagat, so poskrbele za pravljični razplet: v samo štirih mesecih so parku povrnile podobo urejenih vrtov, stezic in vodnih poti, ki se prepletajo z obeh strani. Dela do pomladi bo še veliko, ocenjena škoda je izjemna, a prvo upanje je ponudilo 1,8 milijona lučk, ki bodo vse do 7. januarja prihodnje leto osvetljevale kraj srečevanja veselih ljudi iz vse Slovenije in tudi tujine.

Te dni je naravnost čarobno.

Znameniti lok v soju luči

Ne manjkajo niti jaslice.

Božična bajka, ki so jo v malem formatu prestavili iz hrvaške Čazme, se je v Mozirju v osmih letih razvila pod mentorstvom podjetne prve lastnice, Hrvatice Ane Bertić (zdaj živi na Švedskem). Seveda, ob velikih naporih in sodelovanju številnih zanesenjakov ter ožje ekipe vodstva gaja ter EHD.

Še zlasti pomembno je delo elektrikarja, ki je moral strokovno povezati vse razpeljane instalacije, kar pomeni kilometrsko mrežo svetlobnega paradiža v stoterih odtenkih barvite svetlobe in čarobnih podobah. Občasno se v parku med osvetljenimi etnografskimi objekti in muzejem pojavijo tudi vile in spremljevalci Božička ter Miklavža, ob praznični gostilnici na prostem pa se širijo znane vonjave po čaju in kuhanem vinu.

Brez naprav za posebne posnetke sploh ni priporočljiv obisk, saj si vsakdo želi odnesti s seboj prelepe utrinke razstave na prostem. Prireditelj vabi na ogled tudi vse tiste, ki so dneve in mesece sodelovali ob odpravljanju posledic vodne ujme, da si ogledajo nagrado za svoj trud in pozabijo na grenke trenutke, ki so jih preživeli v blatu in vodi do kolen.

1,8 milijona luči vsak večer pričara Božično bajko.

Labodji spev

V Gaju lebdijo tudi lokvanji.

»Brez vseh teh ljudi gaj še dolgo ne bi imel duše. Hvaležni smo vsem, ki so kakor koli pomagali, darovali, finančno omogočali obsežno delo. Sami pa smo na srečo imeli tudi nekaj lastnih sredstev, ki smo jih lahko takoj uporabili za hitrejše ukrepanje. Vsem, tudi lokalni skupnosti in državi, smo hvaležni za vse, kar je bilo storjenega za Mozirje, Loke in okolico. Zato naj vsem dobrotnikom svetlobni učinki slikajo fantazijske podobe in okrog pričakovanja novega, srečnejšega leta optimizem in našo veliko zahvalo!« je povedal Bele.

V čarobno deželo svetlobe in pravljic Božična bajka vabi vsak dan vse do 7. januarja 2024, med 16. in 21. uro. Povabilo je lahko tudi lepo darilo in priložnost za sprostitev ...