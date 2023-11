Vroče destinacije za letošnje decembrske pobege

Številni si praznovanja božiča in novega leta sicer ne predstavljajo brez tradicionalnih družinskih običajev, vse več pa je takšnih, ki mraz in tovrstne obrede najraje zamenjajo za sonce, morje in pravi poletni oddih.

Resda je treba za pobeg v tople kraje v tem času večinoma sesti na letalo, pa vendar večno poletje ni tako zelo daleč stran od nas. Turistične agencije vsako leto ponujajo večjo izbiro potovanj in silvestrovanj na toplem, tudi čarterske polete na priljubljene destinacije, odvisno, koliko eksotike si poželite.

Madeira

Portugalski biser sredi Atlantika tudi decembra vabi s prijetnimi temperaturami okoli 20 stopinj Celzija. FOTO: Depositphotos

Ena od destinacij, ki vam je z letalom dosegljiva tudi iz Ljubljane, je sicer vse leto zelo priljubljena Madeira. Portugalski biser sredi Atlantika tudi decembra vabi s prijetnimi temperaturami okoli 20 stopinj Celzija, kar je idealno za neskončne potepe po zelenih in cvetočih pobočjih tega vulkanskega bisera. Pravijo, da je kar celoten otok en velik botanični vrt, v katerem se po travnikih bohoti cvetje, ki ga pri nas dobimo le v cvetličarnah. Veliki botanični vrt iz 19. stoletja, ki stoji nad glavnim mestom Fuchsal, je sicer ena od znamenitosti, vrednih ogleda. Prav tako izlet pod najvišji vrh Pico Ruivo (1861 m) z dih jemajočimi razgledi, pa obisk slikovitih ribiških vasic in značilnih hišk v obliki črke A, pokušanje eksotičnega sadja na neskončno založenih tržnicah in ogled »levad« – kanalov, s katerimi so nekoč namakali bolj sušna območja otoka.

Čeprav gre za otok večne pomladi, je tudi praznični čas na Madeiri še kako čaroben. Od nekdaj namreč slovi po megalomanskem silvestrskem ognjemetu, s katerim se je mesto Fuchsal več let zapisovalo v Guinnessovo knjigo rekordov. V zadnjih letih so ga sicer prekosili v bogatih arabskih državah, še vedno pa ognjemet (rakete v zrak pošiljajo z različnih lokacij glavnega mesta) velja za najdaljšega v Evropi. Tudi sicer pa decembra, v času Feste, ulice zasijejo v tisočerih lučeh in zaživijo v ritmih glasbe, božična tržnica se šibi od dobrot tipične otoške kulinarike.

Ali ste vedeli? Na Madeiro so skozi zgodovino rade zahajale tudi številne znane osebnosti in na njej pustile svoj pečat. Nekoč je počitnice tam preživljal Winston Churchill, na otoku je pokopan zadnji avstrijski cesar in ogrski kralj Karel Habsburški, redno se je vračal nekdanji kubanski vladar Fulgencio Batista, svojega največjega zvezdnika pa ima Madeira v nogometašu Cristianu Ronaldu, ki se vedno rad vrača v svoj rodni kraj

Dubaj

Tako tudi od silvestrskega večera v Dubaju ni pričakovati nič drugega kot le presežke. FOTO: Depositphotos

Prazničnega blišča nikakor ne bo manjkalo, če se med prazniki odpravite v Dubaj. Ta arabska dežela presežkov vabi v svoja priljubljena letovišča, kjer boste lahko uživali v prijetnem podnebju in temperaturah okoli 25 stopinj Celzija, lepih peščenih plažah in v megalomanskih mestnih stavbah. Med njimi je Dubajev zaščitni znak Burj Al Arab – hotel s 7 zvezdicami v obliki jadra, ki leži na umetnem otoku Jumeirah. Med arhitekturnimi presežki so tudi Palmovi otoki, največji umetni otoki na svetu, ki so menda vidni iz vesolja, pa seveda tudi Burj Khalifa – z 828 metri in 163 nadstropji najvišja stavba na svetu. Ob nebotičniku, ki velja tudi za najbolj fotografirano stavbo na svetu, ne boste mogli spregledati fontane, ki v ritmih arabske glasbe pošilja vodo tudi do 150 m v zrak.

Tako tudi od silvestrskega večera v Dubaju ni pričakovati nič drugega kot le presežke. Za ekstravagantni ognjemet z Burj Khalife pravijo, da je za vsakogar nepozabno doživetje. Podobno tudi večer v dubajski operi, kjer po večernih umetniških predstavah ob polnoči vajeti prevzame didžej, opera pa postane prizorišče velike spektakularne zabave. Če se želite izogniti gneči, se lahko podate na kulinarično križarjenje s katamaranom, si rezervirate gala večerjo z razgledom na luči, cenovno najbolj ugodno novoletno zabavo pa si lahko organizirate s piknikom na plaži in od tam spremljate ognjemet v daljavi.

Ali ste vedeli? Še leta 1991 je bil v Dubaju le en sam nebotičnik. Trideset let pozneje je po Dubaju posejanih kar 215 v nebo segajočih stavb. Z njimi se je Dubaj več kot 130-krat že zapisal v Guinnessovo knjigo rekordov, samo Burj Khalifa se ponaša s kar 11 svetovnimi rekordi.

Egipt

V obdobju, ko tudi tam ni peklenske vročine, je obisk idealen tudi za raziskovanje notranjosti Egipta. FOTO: Depositphotos

Tudi za počitniški pobeg v letovišča ob Rdeče morje je vse leto primeren čas. In še bolj prija v času, ko pri nas veje hlad, na toplem puščavskem pesku pa se greje le peščica turistov. Pestra turistična ponudba v Hurgadi, Šarm El Šejku, Dahabu itd. tako že vrsto leto vabi tudi na novoletne počitnice. V obdobju, ko tudi tam ni peklenske vročine, je obisk idealen tudi za raziskovanje notranjosti Egipta – ogled piramid in faraonovih grobnic odstre vpogled v bogato zgodovino in je nekaj, kar si želi na svojem seznamu odkljukati vsak popotnik. Svojevrstno doživetje je tudi križarjenje po reki Nil, pa jezdenje na kameli skozi puščavo, ogled velikega Asuanskega jeza in raziskovanje tako tradicionalnih kot sodobnih delov Kaira.

Novoletne počitnice v Egiptu ponujajo tudi številne slovenske turistične agencije, s ponudbami poletov iz Ljubljane in bližnjih letališč. Destinacija je sicer zelo priljubljena tudi med ljubitelji vodnih športov, zlasti kajtanja in jadranja na deski, za katera ves čas skrbijo topli vetrovi. Tamkajšnja obala s turkiznim morjem je tudi raj za potapljače in družine z otroki, ki se v hotelih lahko zabavajo v bazenskih kompleksih in ob zabavni animaciji.

Ali ste vedeli? Ob hotelski prehrani je vredno pokusiti tudi egiptovsko tradicionalno kulinariko, ki je mešanica različnih civilizacij, ki so se nekoč srečevale na tem območju. Osnova njihove kulinarike je ploščati kruh aeš baladi, ki ga uživajo ob vsakem obroku, med najbolj znanimi jedmi, ki so se že razširile tudi v našo prehrano, pa je falafel, ocvrte kroglice z zmesjo iz čičerke ali fižola in začimb.

Križarjenje

Na izbiro imate veliko križarjenj po Sredozemlju. FOTO: Depositphotos

Odlična ideja za božično-novoletne počitnice na toplem je tudi križarjenje. Ogromne ladje, potujoči hoteli, pravzaprav, vas tudi v zimskem času odpeljejo na širno morje in sonce. Obisk mest in otokov po Sredozemlju ima pozimi svojevrsten čar. Trume turistov izginejo, priložnosti za celodnevno raziskovanje postojank pa je v ugodnem vremenu še toliko več. Hkrati pa boste imeli tudi v primeru slabega vremena na križarki tisoč in eno možnost za preživljanje prostega časa.

Na izbiro imate veliko križarjenj po Sredozemlju, lahko izberete le Grčijo, potujete od Italije do Španije, do Malte, Sicilije, Balearskih otokov … Precej priljubljena pa so v prazničnem času tudi križarjenja po Karibskem morju. Od Floride do Venezuele je kar 7000 otokov, ki vabijo z rajsko kuliso, peščenimi plažami, toplim morjem, izjemno naravo ter tudi s sproščeno dobrodošlico in bogato kulinariko domačinov.