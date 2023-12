Penine: kako jih ohladimo, kako nazdravimo?

S katerimi mehurčki boste nazdravili v zadnjih sekundah letošnjega leta? Po odgovore smo se odpravili na Obalo, kjer se je te dni odvil jubilejni 10. Festival penin. Za naziv naj penina Portoroža se je potegovalo 57 etiket. Ingrid Mahnič, predsednica Društva vinogradnikov slovenske Istre, je ob tem povedala: »Priljubljenost in kakovost penin iz leta v leto rasteta, kar opažamo tudi pri ocenjevanju.

Ali naj s penino nazdravimo s trkom ali raje ne? FOTO: Blaž Samec

Tokratnega festivala si ne bomo zapomnili samo zato, ker je jubilejni, pač pa tudi po največjem številu penin na ocenjevanju.« S katero pa bo ona nazdravila v novo leto? »Sama raje posegam po klasičnih, ki jih je včasih težje razumeti, a dajo daljši pookus in uživanje v njih. Za vstop v novo leto bom že tradicionalno nazdravila z naj penino Portoroža,« je pojasnila. To bo torej nature zero vintage collection 2011 iz kleti Silveri. Ingrid Mahnič pa doda: »Za zadnjo noč v letu si pač vsak izbere nekaj po svojem okusu in seveda finančni sposobnosti. Trenutno so zelo v trendu penine, pridelane po tehnologiji charmat, ker so sveže, sadne, všečne širši populaciji in seveda finančno dostopnejše, saj se skoraj ne razlikujejo od cene svežih mirnih vin,« povzame.

Za domačo mizo naj nikoli ne velja pravilo, da ne smemo dotakati.

Praktični nasveti poznavalke

Kako naj penino ohladimo – v hladilniku ali zamrzovalniku? »V hladilniku, ker se bo hladila bolj enakomerno. Zamrzovalnik jo lahko šokira in nimamo predstave, kdaj je temperatura primerna. Dodatno jo lahko hladimo v posodi z ledom in vodo. Samo led v kockah nam je ne bo ohladil, dokler se ne bo začel topiti, zato je vedno dobro dodati malo vode, če se zelo mudi, pa tudi malo soli, a moramo biti pozorni, saj je penino najbolj primerno piti pri temperaturi med 6 in 8 stopinj. Če imamo bolj zrele in polne – nekatere odležijo na kvasovkah tudi 60 in več mesecev – pa je celo bolj primerna še kaka stopinja več in pa predvsem širši vinski kozarec za belo vino iz tankega stekla, ker se tako lahko bolj posvetimo aromatiki,« svetuje.

Praznični mehurčki čakajo, da jih nalijemo v kozarce. FOTO: Leon Vidic

Za kakšne kozarce naj se odločimo?

Nato se naš pogovor dotakne še kozarcev: »Ozki visoki kozarci na visokem peclju so sicer lepi in v njih lahko opazujemo čudovite verižice mehurčkov, a so za moj okus primernejši za sveže mlade penine metode charmat,« pravi sogovornica in doda: »Lep vinski kozarec iz tanjšega stekla, tudi univerzalen v obliki nezaključenega tulipana, lahko uporabimo tako za vino kot penino. Posoda z ledom naj bo pripravljena takrat, ko je za mizo malo ljudi in se pije počasi. Pri nas te težave ni, saj vsaka steklenica hitro zaokroži in penino spijemo, preden se segreje, ter smo že v pričakovanju nove.«

Naj bo leto, ki prihaja, okusno v vseh pogledih! FOTO: Igor Modic

In še večna dilema – ali s penino lahko nazdravimo? »Za domačo mizo naj nikoli ne velja pravilo, da ne smemo dotakati. Pravzaprav vsebino v kozarcu z vnosom nove hladne osvežimo in v taki bolj uživamo. Prav tako za domačo mizo lahko nazdravimo s penino tudi s trkom, v resnejši družbi pa le nakažemo,« še pojasni Ingrid Mahnič, predsednica Društva vinogradnikov slovenske Istre.