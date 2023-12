Kaj o vašem značaju pove način okrasitve božične smrečice?

Pred nami je najlepši čas v letu, mesta pa se že ves december bleščijo v prazničnih lučkah. Le redki se še držijo tradicije, da se drevesce okrasi šele na božični večer in zdi se, da se je praznovanje raztegnilo kar na cel mesec. Predvidevamo, da se tudi v tvojem stanovanju že lesketajo lučke in okraski. Ste vedeli, da njihov slog lahko veliko pove o vašem karakterju? Preverite, kaj lahko vaši obiski o vas razberejo na podlagi praznične okrasitve.

Trendovsko drevesce

Če je tvoje božično drevesce vedno okrašeno po zadnji modi, ki jo lahko zasledimo v trgovinah z notranjim dizajnom, to pomeni, da si po osebnosti zelo živahna in zabavna. Všeč ti je, če se že sama jelka sveti v kakšni drugi kot zeleni barvi, ne bojiš se neon okraskov, prav tako te ni niti strah povedati, kaj si misliš. Si kreativna duša, ki v življenju nikakor ne mara dolgčasa.

Tradicionalna jelka

Si ena tistih, ki na jelko vsako leto obesi iste okraske, nekateri izmed njih so doživeli že na desetine božičnih večerov. Ceniš tradicijo in družino ter z njo kakovostno preživet skupni čas. Najraje imaš naravno smrečico, da tvoj dom zadiši po gozdu in aromatični smoli. V življenju zelo ceniš avtentičnost in iskrenost ter si prijazna in zanesljiva oseba.

Glamurozno drevesce

Vsako leto komaj čakaš božič in že jeseni nakupuješ nove okraske. Tvoje drevo se vsako sezono sveti v novih barvah in bleščicah, seveda pa mora segati do stropa. V življenju sta ti pomembna eleganca in uživanje v finih stvareh. Vedno si srce zabave, obožuješ druženja in na praznično gostijo je seveda vedno pripravljeno tudi tvoje stanovanje.

Retro smrečica

Zate bi lahko rekli, da si se rodila v napačnem stoletju, saj te nikakor ne pritegnejo veliki okrašeni shopping centri in bleščeče trgovine. Za okraski veliko raje brskaš po vintage shopih in starinarnicah, pa tudi po babičini kleti. Ceniš zgodbo in tradicijo, ki jo imajo takšni obeski, tudi sama pa imaš rada tradicijo in umirjenost.