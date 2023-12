Doživite novoletni ognjemet tudi med rjuhami

V napornem ritmu vsakdana imamo vse manj časa drug za drugega – tudi v postelji. V natrpanih urnikih sodobnega sveta trpijo tudi intimni odnosi, vse več ljudi se spopada s stresom, utrujenostjo in drugimi dejavniki, ki posledično vplivajo na spolno slo in zmanjšujejo užitek v intimnih trenutkih.

Med prazniki, ki so pred vrati, si tako vzemimo čas za partnerja – ne le za sproščen in iskren pogovor ob božični ali silvestrski večerji, temveč poskrbimo še za sladico med rjuhami. Tukaj je nekaj idej za vašo najbolj vročo noč v letu:

Božična erotična igra

Lubrikanti in masažna olja Hello Love FOTO: Apinature

Drug drugemu pripravita nagradne izzive in naloge, ki jih lahko napišeta na listke in nato izžrebata. To bo ustvarilo odlično erotično vzdušje pričakovanj in popestrilo vašo intimnost. Med nalogami je denimo lahko masaža z eteričnimi olji, ki je odličen način za gradnjo intimnosti in sprostitev po napornem prazničnem tempu. Uporabita lahko, ki ni le nepogrešljiv pripomoček za sproščujoče masaže, temveč tudi odličen vir naravne nege kože z vsebnostjo naravnega olja in vitamina E, ki nežno hrani in pomirja kožo.

Popestrite si vaše spolno življenje. FOTO: Gettyimages

Preizkušanje igračk

Lahko se dogovorita, da vaju letos pod smrečico pričakajo erotične igračke, ki jih izbereta drug za drugega. Z eksperimentiranjem in raziskovanje novih dimenzij intimnosti bo vajina zveza postala tudi bolj odprta. Lahko vaju tudi nauči še kaj novega drug o drugem in poglobi vajin odnos. Ob igricah lahko uporabita lubrikant Hello Love na vodni osnovi, ki je zvesti spremljevalec za dolgotrajno uživanje, visoke kakovosti, z nevtralnim vonjem in okusom ter priporočljiv za uporabo s kondomi.

Večerja z afrodiziaki

Prehransko dopolnilo NivelVigor FOTO: Apinature

Že v kuhinji lahko poskrbita za vroče vzdušje v spalnici. Romantična večerja naj bo polna afrodiziakov, ki jih je sicer v naši prehrani veliko, a o njih ne vemo prav veliko. Tako je denimo kot afrodiziak že stoletja znan žafran, ki pozitivno vpliva na spolno funkcijo. Cink, esencialen mineral z raznovrstnimi vlogami v telesu, je pomemben pri proizvodnji testosterona, hormona, ki je odgovoren za optimalno delovanje spolnih funkcij pri moških. Za naravni afrodiziak velja tudi maca, rastlina iz perujskih Andov, ki podpira povečanje spolne želje, izboljšanje vzdržljivosti ter podporo plodnosti.

Prehransko dopolnilo NivelVigor združuje ekstrakte mace, azijskega ginsenga IL HWA, žafrana, L-arginina in cinka, ki s svojo posebno sestavo aktivnih sestavin spodbujajo naravno spolno aktivnost, povečujejo libido in izboljšujejo erekcijo.

Kondomi in lubrikanti Ritex FOTO: Apinature

Ob vseh užitkih pa ne pozabita tudi na varnost in brezskrbnost.ima široko paleto kondomov za različne želje, optimalno prilagajanje in uravnavanje intenzivnosti občutkov. Poleg tega ponuja različne naravne lubrikante za dodatno vlaženje. S poudarkom na vrhunski kakovosti proizvajajo izdelke v Nemčiji, kjer opravijo teste na ekstremne obremenitve in skrbijo za izbiro materialov, ki so odporni in prijazni do kože uporabnika.

