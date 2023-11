Adventna pravljica oživlja dvorec

Že sedmo adventno razstavo, ki jo bodo slovesno odprli drevi, bodo zaznamovale čudovite praznične stvaritve slovitega florista Simona Ogrizka iz Lokovice pri Šoštanju, programsko pa jo bodo dopolnili izdelki lokalnih ustvarjalcev in podjetnikov. Pokroviteljica adventne razstave je občina Šoštanj v sodelovanju z Zavodom za turizem Šaleške doline in Zavodom za kulturo Šoštanj, kar zagotavlja kakovost izvedbe in povezavo z avtohtonim, skoraj srednjeveškim okolišem čudovito ohranjenega dvorca Gutenbuchel, ki je za zdaj v lasti države in v katerem je stoletje in več domovala dinastija Woschnagg.

Brez skrbnosti nekdanjega najemnika, Psihiatrične bolnišnice Vojnik, pooblaščene skrbnice, domačinke in arhitektke mag. ing. Mateje Kumer, bi bila usoda tega bisera kulturne in stavbne dediščine negotova. Trud nekdanjega župana in zdajšnjega vodstva z zagnanim mladim županom Borisom Goličnikom daje upanje, da se bo s prireditvami in drugimi ukrepi neprecenljiva stavbna dediščina ohranila. »Veseli smo, da je občina Šoštanj spet prevzela vlogo generalnega pokrovitelja. Ne le to, na pobudo župana Goličnika se intenzivno prenavljata dva portalna stebra ob vznožju dvorca, ki sta delo dunajskega arhitekta Alfreda Kellerja in bosta lep napovednik naši tokratni adventni pravljici ter simboličen izraz po želji prenove celotnega kompleksa dvorca,« nam je povedala Kumrova.

Florist Ogrizek nam je po svoje predstavil okrašeni dvorec: »Tudi letos bo zasijal v kreacijah, ki bodo napovednik za trende v adventnem in božičnem času. Razstava ima poučni pomen. Narava je preplet skozi vse zgodbe in neizogiben del vsake od sedmih pravljičnih soban, ki so bile še nedavno nekdanje bivališče številnih lastnikov, nazadnje zdravstveno-rehabilitacijske ustanove in ki so zaradi plemenitega odnosa uporabnikov ostale dobro ohranjene in originalnega statusa. Leto, ki je za mano, je bilo nadvse kreativno, del mojih popotovanj po svetu ter seveda moje ljubo domače okolje z naravo vred se reflektira v adventni pravljici na dvorcu Gutenbuchel.«

Slavnostno odprtje Adventne pravljice bo danes ob 17. uri z ogledom in posebnim kulturnim programom, ki ga bo izvedla ekipa Zavoda za kulturo Šoštanj z domačo kulturnico mag. Milojko Bačovnik Komprej na čelu. Razstava bo odprta do 3. decembra.