Vabijo paradižnikove jasli

Na Luštni domačiji v Renkovcih, kjer domuje največji pridelovalec paradižnika v Sloveniji, že od leta 2018 decembrski čas popestrijo s postavitvijo izvirnih jaslic, pri katerih kot ena ključnih sestavin nastopa paradižnik. Zanimivo okrasje ustvarjajo v sodelovanju s Srednjo šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti iz Celja, in sicer pod mentorstvom profesorice Anje Sotošek.

December je čas blišča, presenečenj, lepih želja in misli, zato so na Luštni domačiji v Renkovcih znova poskrbeli za praznično razpoloženje, tudi s privlačnim okrasjem. Jaslice iz paradižnikov bodo na ogled vse do konca leta, obiskovalci pa bodo med obiskom na domačiji zagotovo veseli tudi kakšne zamisli za obdarovanje. Na domačiji so veseli december popestrili tudi z glasbo, tako so denimo nastopili učenci Glasbene šole Lendava, in z božičnim bazarjem, je povedal prvi mož Lušta Iztok Rodež, obiskovalcem se tako nedvomno obeta zanimivo doživetje.