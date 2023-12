Krasen pohod: od Ambroža do planine Osredek

Kamniško-Savinjske Alpe se iz Ljubljanske kotline dvignejo tako rekoč iz same ravnine. Na pobočjih Krvavca najdemo vrsto vasi, ki so se razvile na nekdanjih pastirskih planinah. Nekatere planine pa so se ohranile do današnjih dni, denimo planina Osredek. Do nje lahko pridemo iz doline Kamniške Bistrice, lahko pa tudi iz Cerkelj izpod Krvavca.

Tokrat se zapeljimo v Cerklje in po cesti strmo v klanec. Ovinkasta pot nas popelje do vasice Ambrož, ki leži skoraj sedemsto višinskih metrov nad kotlino globoko spodaj. Parkiramo ob turistični kmetiji Pri Ambružarju in si ogledamo še cerkvico svetega Ambroža. Z njenega dvorišča se odpre prelep razgled na Ljubljansko kotlino, Notranjsko in vse tja do Snežnika daleč na jugu.

Planina Osredek

Planina leži sto višinskih metrov pod našim izhodiščem, tako da se ji približamo z vrha.

Asfaltirani cesti sledimo peš še kakšnih petnajst minut, ko v serpentini zavije ostro na levo, nadaljujemo po kolovozu. Pot je markirana in ves čas je treba biti malce na preži. S kolovoza se levo in desno odcepljajo gozdne poti. Ves čas se po malem dvigamo. Po tri četrt ure hoje pridemo na vrh manjše vzpetine in kolovoz se usmeri navzdol. Markirana pot se spusti proti Klemenčevu v dolini Bistričice, a po njej se ne bomo odpravili.

Po uri hoje

Ves čas sledimo kolovozu, ki se zložno spušča po pobočju Krvavca proti Kamniškemu vrhu. Avgustovske poplave so kolovoz pošteno zdelale. Na mestih, kjer s pobočja v dolino drve hudourniki, je cesto tako rekoč odneslo in potrebne je nekaj telovadbe, da se prebijemo čez podrta debla in grušč.

Ni prehudo in po uri hoje smo končno na planini Osredek. Planina leži kakšnih sto višinskih metrov pod našim izhodiščem, tako da se ji približamo z vrha. Pogled nanjo je čisto presenečenje, saj leži za Krvavcem, nad zatrepom Bistričice, pritokom Kamniške Bistrice, in je osamljena, da bolj ne bi mogla biti.

Pogled na Ljubljansko kotlino

Tam je nekaj pastirskih stanov, posajeno je sadno drevje, na njej pa je tudi izvir vode. Razgled se odpira le proti jugu, saj planina leži nekoliko pod grebenom med Krvavcem in Kamniškim vrhom na višini kakšnih 1100 metrov. Pod nami se odpre lep razgled na Kamnik in vasi okoli mesta.

Od Ambroža potrebujemo dobro uro hoje po širnih gozdovih na pobočju Krvavca. Ves čas lepo po s soncem obsijanih pobočjih do skrite planine na obrobju Kamniško-Savinjskih Alp.