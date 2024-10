Med 30 najlepšimi ni Slovenije (FOTO)

Ustvarjalci enega najbolj priljubljenih turističnih vodnikov Lonely Planet so sestavili seznam 30 krajev, ki bi jih naslednje leto enostavno morali obiskati. Na njem na žalost ni Slovenije niti nobenega od naših mest, nam najbližja država, ki je po mnenju Lonely Planeta vredna obiska, je Slovaška, je se je uvrstila na deveto mesto med državami sveta, od mest pa italijanska Genova.

Toulouse bo navdušil romantike ter ljubitelje zgodovine, arhitekture in umetnosti. FOTO: Elenathewise/getty Images

Na prvem mestu med mesti, ki naj se naslednje leto znajdejo na vašem popotniškem seznamu, je francoski Toulouse, sledi mu indijski Puducherry, tretji pa je Bansko, ki se nahaja v Bulgariji. Najvišje na lestvici držav, ki jih je vredno obiskati, je morda nekoliko presenetljivo Kamerun, sledi mu Litva in tretji je sanjski pacifiški Fidži.

Pri Lonely Planet so izbrali še najbolj privlačne regije, v tej kategoriji se je najvišje uvrstila regija na vzhodni obali ZDA, ki združuje obalno Georgio in nižino Južne Karoline, na drugem mestu je Terai v Nepalu in na tretjem regija Chiriqui v Panami.

Ob obali ameriške zvezne države Georgia je tudi krasen otoček Jekyll Island. FOTO: Margaretw/getty Images

Med tistimi, ki so seznam sestavljali, so turistični vodiči z vsega sveta, popotniški blogerji ter drugi strokovnjaki s področja turizma, pri izbiri pa so upoštevali več kriterijev, med njimi so bili najpomembnejši edinstvene izkušnje, ki jih posamezna lokacija ponuja, njene naravne in druge posebnosti, ter predanost trajnosti, raznolikosti in lokalni skupnosti.