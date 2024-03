Ko je kolo rdeča nit počitnic ...

Odkrivanje novih kotičkov sveta na dveh kolesih je lahko nadvse prijeten in tudi koristen način dopustovanja. Zlasti z električnim kolesom se lahko takšnega izletništva loti skoraj vsak. Med kolesarskim raziskovanjem se lahko še bolj povežete z naravo, se odklopite od vsakdanjega stresa in dobro razgibate, hkrati pa v družbi doživite nepozabne avanture.

Kolesarske ture so vedno dobrodošla popestritev potovanj. Izkušeni vodniki znajo dobro presoditi, kje so najprimernejši kotički, kamor lahko, tudi glede na njihove sposobnosti, odpeljejo turiste, najsi bodo to manj znane razgledne točke ali priljubljene znamenitosti.

Vodena kolesarska potovanja

Vse več zagrizenih kolesarjev se odloča tudi za zahtevnejše cestne kolesarske izlete oz. kar potovanja. Nekateri ponudniki so zasnovali različne programe, tako za cestne kot gorske kolesarje, pa tudi za rekreativne izletnike, ki želijo združiti prijetno s koristnim. V prvem planu je torej kolo, spoznavanje kultnih klancev in slikovitih tras, preizkušanje lastnih telesnih sposobnosti, a nič manj druženje, kulinarično raziskovanje in uživanje v naravnih danostih.

Zapriseženi rekreativci se vse pogosteje odločijo za kolesarska potovanja. FOTO: Depositphotos

Na takšna potovanja se kolesarji poleti denimo radi podajo v italijanske Dolomite in na znane francoske prelaze, pozimi pa na Kanarske otoke, Mallorco ali kakšno drugo sredozemsko destinacijo z ugodnim podnebjem. Kot pove Klemen Štimulak, lastnik in vodja športnega centra natekmi.si, je vedno veliko zanimanja tudi za kolesarjenje po jadranski magistrali, po Črni gori in Albaniji. Kolesarje spremlja vodnik, hkrati pa jim zagotovijo oskrbo v spremljevalnem vozilu in prevoz koles na destinacijo.

Kolesarski spektakli od blizu

Nekdanji profesionalec je na področje organizacije potovanj pravzaprav vstopil tako, da je kolesarske navdušence odpeljal na ogled največjih dirk – Giro d'Italia in Tour de France. Ob trasah teh kultnih spektaklov namreč mrgoli rekreativnih kolesarjev, ki navijajo za svoje idole, obenem pa se v njihovih čevljih preizkusijo tudi sami, ko premagajo del proge (ali kakšen vzpon v okolici).

Navijači na Tour de France FOTO: Leon Vidic

Štimulak dodaja, da je tovrsten izlet zaradi številnih zapor cest in drugih omejitev lahko velik organizacijski zalogaj, a po drugi strani za kolesarskega navdušenca toliko bolj pristno doživetje. Kot nekdanji profesionalec namreč lahko svojim gostom odstre kakšen pogled v zakulisje ekip, ki so na prizorišču, leta 2017 so denimo udeleženci lahko čestitali njegovemu prijatelju in nekdanjemu moštvenemu kolegu Primožu Rogliču za zgodovinsko prvo slovensko etapno zmago na Touru.

Kolo in ladja

Nekatere prepričajo mogočni vršaci, druge kulisa z neskončno modrino morja. Zlasti v spomladanskih mesecih so obmorska mesta in pokrajine idealna destinacija za kolesarje, vse več pa se jih odloči tudi za zanimiv izziv kolesarskega križarjenja med otoki. Na posebno turistično ladjico se tako vkrcajo s svojim konjičkom, se odpeljejo na enega od otokov v Kvarnerju ali Dalmaciji, tam prekolesarijo določeno pot, ladjica pa jih počaka na drugi strani otoka in odpelje na naslednjo točko, kjer tudi prenočijo. Nekateri organizatorji omogočajo tudi spanje na barki, kolesarji se lahko odločijo za premagovanje trase z vodnikom ali v lastni režiji, prehude napore pa lahko ublažijo kar s skokom v morje ali poležavanjem na plaži. V agenciji Helia denimo potovanje »kolo in ladja« predlagajo tudi za raziskovanje nizozemskega podeželja ali pokrajin ob Donavi.

Rekreativni kolesarji na cesti Dobrova - Horjul. FOTO: Jure Eržen

Po kolesarskih poteh Slovenije … Od brvi do brvi: Medvode–Pirniče­–Vikrče (18 km) Nezahtevna krožna pot je primerna za treking in gorska kolesa, ni pa prenaporna niti za mlajše otroke. Začne in konča se na tržnici v Medvodah ter nas vodi skozi več medvoških naselij in čez tri kolesarske brvi v Medvodah, med drugim tudi najnovejšo čez Savo, ki so jo odprli lani. Med kolesarjenjem se lahko poleti osvežite s skokom v Soro pri Rakovniku ali si oddahnete v senci pri toplem vrelcu Straža v Pirničah. Zaledje Bleda: Radovljica–Lesce–Žirovnica–Gorje–Bled (38,5 km) Pot vodi iz Radovljice skozi Lesce, Hraše in Studenčice do Cesarske ceste in naprej skozi Zabreznico, Žirovnico in Moste, od koder se spustite na jez elektrarne in po kratkem strmem vzponu (18-odstotni klanec) nadaljujete pot do Blejske Dobrave. Krenete proti Gorjam in se povzpnete na Kočno, nato pa spustite do Spodnjih Gorij. V smeri proti Vintgarju, izberete odcep Podhom in nadaljujete do Blejskega jezera (Zaka), od tam pa čez savski most proti Lescam in Radovljici. Od Expana: (Murska Sobota–Brod na Muri, 20 km) Nezahtevna in ravninska družinska trasa je speljana po manj prometnih cestah. Vaše izhodišče je lahko ob Soboškem jezeru pri doživljajskem parku Expano, od koder vodi kolesarska pot proti vasi Rakičan. Krenete lahko levo na makadamsko pot, po stezi proti Murski Soboti, po Trstenjakovi ulici, nato pa proti vasi Krog, proti reki in Brodu na Muri.

Besedilo je bilo objavljeno v oglasni prilogi Prvomajske počitnice.