Teden v zvezdah: V odnosih bomo pripravljeni dopustiti drugim, da so, kar so

Močno smo že stopili v novo, Luna raste, nas kliče v akcijo, delo, nove projekte. Upam, da smo si vzeli čas, da premislimo preteklo in se odpremo novemu, ki prihaja v novem letu.

Venera je v ribah, v odnosih bomo pripravljeni dopustiti drugim, da so, kar so, jih sprejeti v vseh njihovih barvah. Paziti moramo le, da jih ne gledamo pretirano idealistično in nestvarno. Čez vikend bo tudi Luna v ribah, kar bo prineslo več miru, saj se bomo lažje spustili z vajeti in šli s tokom. V soboto bo sekstil Sonca in Saturna spodbujal treznost, načrtnost, resnost in odgovornost. V nedeljo bo Luna aktivirala kvadrat Merkurja in Neptuna, tako smo lahko bolj zmedeni, nestvarni, nejasni, naredimo intelektualno napako ali pride na dan kaka laž. Mars se harmonično veže na lunina vozla in prinaša kljub Luni v pasivnih ribah več energije in potrebo po sodelovanju, povezovanju za skupne aktivnosti.

V nedeljo zvečer Luna preide v ovna in naredi trigon na Mars, tako bo več energije, odločnosti, preboj iz pasivnega v aktivno, če ne drugega, jasna odločitev, kako želimo naprej. Se pa Mars že v ponedeljek vrača v raka in prinaša obdobje, ko bo manj notranje moči za delo, preboj, bitko, a več nepričakovane agresije na šibkejše, nemoč nas bo gnala v obrambo tudi tam, kjer ni prave nevarnosti. Luna v ovnu bo prinašala nemir, Mars na 29. stopinji raka nemoč, pomanjkanje odločnosti. Precej velika notranja razdvojenost in obremenjenost sta nakazani. V ponedeljek bosta v kvadratu Merkur in Neptun, torej bo več zmede, nejasnosti, imeli bomo bolj kaotičen um, več bo intelektualnih napak in laži.

V sredo in četrtek

V sredo in četrtek bo Luna v mirnem in stabilnem biku. Najbolje bo slediti utrjenim načinom reševanja problemov, rutinskemu soočanju z izzivi. Ne pozabimo užiti življenja, si kaj lepega ali dobrega privoščiti. V sredo Merkur zapusti strelca, preide v resnega kozoroga, prinaša tedne, ko bomo bolj črnogledi, a imeli več koncentracije, bolj načrtni bomo. Njegov kvadrat na lunina vozla bo spodbudil komunikacijo, pogovore, dogovore, usklajevanje dveh nasprotnih strani. V sredo bo za nekatere naporno doživljanje sebe, svoje identitete, mogoče so rane v odnosih z nadrejenimi. Četrtek je videti prijeten in učinkovit dan, ko bomo stvarni, trezni, se znali zjutraj tako dogovoriti kot uskladiti. Zvečer nas kličejo čuti, odpiralo nas bo tako strasti kot ustvarjalnemu navdihu.

V petek bo Luna v razigranih dvojčkih, življenje se bo pospešilo, vznemirilo. Imeli bomo potrebo po pogovorih, spremembah, potovanjih. Večerne ure znajo biti zelo živahne, vznemirljive, idealne za druženja in zabavo.